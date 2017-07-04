ALKÜ SEM'de ilk kurs başladı

ALKÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ-SEM) üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunarak, bilgiyi ve bilimi toplum yararına sunmak ve sürekli eğitimler ile toplumun ihtiyacı olan öğrenme ve gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirerek, ülkemizin kalkınma hızını çok daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla kuruldu. Bu bağlamda ALKÜ-SEM, Ülkenin kalkınmasını çok daha hızlandırabilmek için, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri, ortaya çıkan güncel teknolojileri ve sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri sürekli olarak toplumun geneline yaymak amacıyla da yakın gelecekte 25’e yakın konu başlığında eğitim vermeyi planlıyor.

YDS KURSLARI BAŞLADI

Lisans eğitiminin son yılında veya mezun olan öğrencilerden akademik çalışmalarına yüksek lisans veya doktora yaparak devam etmek isteyenler yardımcı doçentlik veya doçentlik sınavlarına hazırlanan akademisyenler, kamu kuruluşlarında görev yapmak isteyenler, kamu veya özel banka çalışanları, yurtdışında eğitim görmek isteyenler için ön koşul olan YDS adaylarına yönelik olan kurs başladı. ALKÜ-SEM, YDS İngilizce Hazırlık Eğitimi ve İngilizce Akademik Konuşma Eğitimlerine başvurmak isteyen vatandaşların veya personelin 10 Temmuz 2017 tarihine kadar başvuruların ise devam ettiğini belirtti.

ALKÜ-SEM’de ilk sınıfın ilk kursiyerleri ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) kendilerine ayrılan sınıfta ders başı yaptı. Kariyerlerine yeni bir başlangıç yapmak ve İngilizce eğitimi almak için sınava hazırlanan kursiyerler, ALKÜ’de alacakları eğitimden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

'ALANYA’DA ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ'

Alanya’ya üniversite olarak ellerinden gelen tüm katkıyı vermek için çalıştıklarını ifade eden ALKÜ-SEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ufuk Paralı, “Ciddi hazırlıklar yapıyoruz. Hazırlıklarımız tamamlandıkça yabancı dil eğitiminin dışında da faydalı eğitim programları açacağız. Şu an için YDS İngilizce Hazırlık Eğitimi ve İngilizce Akademik Konuşma Eğitimi konularında kurs kayıtlarımız devam ediyor. Bu iki kursumuzda önceliğimiz kursiyerlerimizi YDS’ye hazırlamak ve B1, B2 ve C1 seviyelerinde İngilizce okuma, dil bilgisi, kelime bilgisi, günlük konuşma dili seviyelere ulaşmasını amaçlıyoruz. Bu birimin açılmasında ve gelişmesinde bize büyük destek veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na ve Sayın Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Güneş’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Kurs başvurusu yapmak isteyen adaylar tüm ayrıntılara www.alanya.edu.tr internet sitesi üzerinden ALKÜ Sürekli Eğitim Merkezi sayfası üzerinden ulaşılabilir.