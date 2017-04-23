ALKÜ engelleri kaldırdı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik, idari personeli ve öğrencileri için devrim niteliğindeki 'Eduroam' uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile birlikte öğrenci veya öğretim üyeleri kendilerine tanımlanan şifre ve kullanıcı adıyla, hem ALKÜ kampüslerinde hem de Eduroam sistemine entegre olmuş diğer üniversitelerde internete rahatlıkla ücretsiz erişim sağlayabilecekler. Sistem aynı zamanda yurt dışına çıkan öğretim üyelerinin ve öğrencilerin operatör değiştirme problemine de son vererek, aileleri veya yakınlarıyla

iletişim kurma sorununu ortadan kaldırıyor. ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Ümit Kuzkaya’nın koordinatörlüğünde yürütülen çalışma devreye alınarak, öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına açıldı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR

Eduroam için ALKÜ İşletme Fakültesi'nde düzenlenen tanıtım kokteyline, ALKÜ Rektör Yarımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Fatih Gültekin, ALKÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal, ALKÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Uyar, ALKÜ Daire başkanları, fakülte, meslek yüksekokulları ve enstitü sekreterleri, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın düzenlediği kokteylin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, ALKÜ'nün teknolojideki en son yenilikleri ve gelişmeleri üniversiteye kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Güneş, “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın en son hizmeti olan Eduroam hizmetini tanıtıyoruz. Tamamlanan çalışma sayesinde akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz için kendi üniversitemizin kampusunda kullanabileceği ücretsiz bir kablosuz yayın ağı oluşturduk. Bu çalışmanın size sunduklarını sadece yerleşke içinde değil, aynı zamanda bu sisteme entegre olmuş tüm üniversitelerde de kullanabileceksiniz. Sizler, yurt dışında gittiğinizde de altyapısında bu sistemin bulunduğu üniversitelerde yine internet erişimine kolayca ulaşabileceksiniz. Ülkemizde 100’ün üzerinde, dünyada ise belki yüzlerce üniversitede bu sistem mevcut. Kendi özelşifreniz ve kullanıcı adınızla hiçbir üniversitenin misafir ağına bağlı olmaksızın, ALKÜ üzerinden kendi kişisel kullanıcı adınız ve şifrenizle internete erişim sağlayabileceksiniz. Kampüste de sadece binanın içinde değil, bahçede ve bütün çevresinden sisteme bağlanarak ücretsiz internet kullanma imkanına sahip olabileceksiniz”

dedi.

'PINARBAŞI'NIN ÇOK DESTEĞİNİ GÖRDÜK'

Programın tanıtımı ve sisteme nasıl erişim sağlanacağına ilişkin kokteyle katılan öğrenci ve personele geniş bir bilgilendirme yapan ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Ümit Kuzkaya da, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na, Eduroam sistemini ALKÜ’ye kazandırılması için verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kuzkaya, “Rektör Pınarbaşı şehir dışında olduğu için programa katılamadı. Ancak şunu bilmenizi isterim ki Pınarbaşı, bu sistemin üniversitemize kazandırılması için bizlere çok destek verdi. Pınarbaşı, “Bir an önce ücretsiz kablosuz interneti öğrencilerimiz için devreye alalım” dedi. Biz de çalışmalarımızı tamamlayarak kablosuz yayını devreye aldık. Pınarbaşı bizlere destek olduğu için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olsun” diye konuştu.

YENİ UYGULAMADAN ÖĞRENCİLER MEMNUN

Eduroam'un tanıtımına katılan öğrenciler yapılan yeni uygulamadan çok memnun kaldı. İnternete erişimenin kolaylığını ve rahatlığını yaşayan öğrenciler Rektör Pınarbaşı’na teşekkür etti. ALKÜ İşletme Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Erhan Er, "Yurt dışına çıktığımızda ailemizle iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Artık yurt dışına eğitim alamaya gittiğimde gönül rahatlığıyla

ailemle, arkadaşlarımla ücretsiz iletişim kurabileceğim. Bu uygulamadan dolayı tüm yöneticilerimize bizleri düşündükleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler artık yerleşke bahçelerinde de rahatlıkla internete ücretsiz erişim sağlayabilecekler. Konu hakkında görüşlerini ifade eden diğer öğrenciler ise ücretsiz internet sayesinde kampüste artık daha çok vakit geçireceklerini ifade ettiler.

904 NOKTADAN ERİŞİM SAĞLANIYOR

Eduroam'un bir konfederasyon olduğuna değinen ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Kuzkaya, “Eduroam aslında bir kablosuz erişim federasyonu. Eduroam, Türkiye’de TÜBİTAK-Ulakbim tarafından temsil ediliyor. Bu sistem Türkiye’de 100 kurumda bulunuyor ve 904 noktadan internete erişim sağlanabiliyor. Dünyada ise Eduroam konfederasyonları 5’e ayrılıyor. Bizim üniversitemizden ise Eduroam'a şu an için 4 noktadan erişim sağlanabiliyor. Kestel kampüsü, Konaklı Rektörlük binası, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu ve Akseki Meslek Yüksekokulu’nda bulunan erişim noktalarından öğrenci ve personel sisteme rahatlıkla erişim sağlayabiliyor” dedi.



'GÜVENLİK DUVARI İLE KORUNUYOR'

Kullanıcıların gönül rahatlığı içersinde, güvenlik problemi yaşamadan kullanabileceklerine değinen Kuzkaya, “Pınarbaşı, sistemin güvenli olması konusuna da çok önem

verdi. Sistemimiz uluslararası anlamda kabul görmüş üst düzey bir güvenlik duvarı ile korunuyor. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında 5651 sayılı kanunla bunun hepsini sağladık" diye konuştu.