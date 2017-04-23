Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

ALKÜ engelleri kaldırdı

ALKÜ'nün hayat geçirdiği uygulamayla akademisyenler ve öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında istedikleri kişilerle iletişim kurabilecek

ALKÜ engelleri kaldırdı

ALKÜ'nün hayat geçirdiği uygulamayla akademisyenler ve öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında istedikleri kişilerle iletişim kurabilecek

23 Nisan 2017 Pazar 16:53
ALKÜ engelleri kaldırdı
banner404

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik, idari personeli ve öğrencileri için devrim niteliğindeki 'Eduroam' uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile birlikte öğrenci veya öğretim üyeleri kendilerine tanımlanan şifre ve kullanıcı adıyla, hem ALKÜ kampüslerinde hem de Eduroam sistemine entegre olmuş diğer üniversitelerde internete rahatlıkla ücretsiz erişim sağlayabilecekler. Sistem aynı zamanda yurt dışına çıkan öğretim üyelerinin ve öğrencilerin operatör değiştirme problemine de son vererek, aileleri veya yakınlarıyla 
iletişim kurma sorununu ortadan kaldırıyor. ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Ümit Kuzkaya’nın koordinatörlüğünde yürütülen çalışma devreye alınarak, öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına açıldı. 
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR
Eduroam için ALKÜ İşletme Fakültesi'nde düzenlenen tanıtım kokteyline, ALKÜ Rektör Yarımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Fatih Gültekin, ALKÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal, ALKÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Uyar, ALKÜ Daire başkanları, fakülte, meslek yüksekokulları ve enstitü sekreterleri, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.  ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın düzenlediği kokteylin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, ALKÜ'nün teknolojideki en son yenilikleri ve gelişmeleri üniversiteye  kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Güneş, “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın en son hizmeti olan Eduroam hizmetini  tanıtıyoruz. Tamamlanan çalışma sayesinde akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz için kendi üniversitemizin kampusunda kullanabileceği ücretsiz bir kablosuz yayın ağı oluşturduk. Bu çalışmanın size sunduklarını sadece yerleşke içinde değil, aynı zamanda bu sisteme entegre olmuş tüm üniversitelerde de kullanabileceksiniz. Sizler, yurt dışında gittiğinizde de altyapısında bu sistemin bulunduğu üniversitelerde yine internet erişimine kolayca ulaşabileceksiniz. Ülkemizde 100’ün üzerinde, dünyada ise belki yüzlerce üniversitede bu sistem mevcut. Kendi özelşifreniz ve kullanıcı adınızla hiçbir üniversitenin misafir ağına bağlı olmaksızın, ALKÜ üzerinden kendi kişisel kullanıcı adınız ve şifrenizle internete erişim sağlayabileceksiniz. Kampüste de sadece binanın içinde değil, bahçede ve bütün çevresinden sisteme bağlanarak ücretsiz internet kullanma imkanına sahip olabileceksiniz” 
dedi.  
'PINARBAŞI'NIN ÇOK DESTEĞİNİ GÖRDÜK'
Programın tanıtımı ve sisteme nasıl erişim sağlanacağına ilişkin kokteyle katılan öğrenci ve personele geniş bir bilgilendirme yapan ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Ümit Kuzkaya da, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na, Eduroam sistemini ALKÜ’ye kazandırılması için verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kuzkaya, “Rektör Pınarbaşı şehir dışında olduğu için programa katılamadı. Ancak şunu bilmenizi isterim ki Pınarbaşı, bu sistemin üniversitemize kazandırılması için bizlere çok destek verdi. Pınarbaşı, “Bir an önce ücretsiz kablosuz interneti öğrencilerimiz için devreye alalım” dedi. Biz de çalışmalarımızı tamamlayarak kablosuz yayını devreye aldık. Pınarbaşı  bizlere destek olduğu için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olsun” diye konuştu. 
YENİ UYGULAMADAN ÖĞRENCİLER MEMNUN
Eduroam'un tanıtımına katılan öğrenciler yapılan yeni uygulamadan çok memnun kaldı. İnternete erişimenin kolaylığını ve rahatlığını yaşayan öğrenciler Rektör Pınarbaşı’na teşekkür etti. ALKÜ İşletme Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Erhan Er, "Yurt dışına çıktığımızda ailemizle iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Artık yurt dışına eğitim alamaya gittiğimde gönül rahatlığıyla 
ailemle, arkadaşlarımla ücretsiz iletişim kurabileceğim. Bu uygulamadan dolayı tüm yöneticilerimize bizleri düşündükleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Öğrenciler artık yerleşke bahçelerinde de rahatlıkla internete ücretsiz erişim sağlayabilecekler. Konu hakkında görüşlerini ifade eden diğer öğrenciler ise ücretsiz internet sayesinde kampüste artık daha çok vakit geçireceklerini ifade ettiler.
904 NOKTADAN ERİŞİM SAĞLANIYOR
Eduroam'un bir konfederasyon olduğuna değinen ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Kuzkaya, “Eduroam aslında bir kablosuz erişim federasyonu. Eduroam, Türkiye’de TÜBİTAK-Ulakbim  tarafından temsil ediliyor. Bu sistem Türkiye’de 100 kurumda bulunuyor ve 904 noktadan internete erişim sağlanabiliyor. Dünyada ise Eduroam konfederasyonları 5’e ayrılıyor. Bizim üniversitemizden ise Eduroam'a şu an için 4 noktadan erişim sağlanabiliyor. Kestel kampüsü, Konaklı Rektörlük binası, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu ve Akseki Meslek Yüksekokulu’nda bulunan erişim noktalarından öğrenci ve personel sisteme  rahatlıkla erişim sağlayabiliyor” dedi.
 

'GÜVENLİK DUVARI İLE KORUNUYOR'
Kullanıcıların gönül rahatlığı içersinde, güvenlik problemi yaşamadan kullanabileceklerine değinen Kuzkaya, “Pınarbaşı, sistemin güvenli olması konusuna da çok önem 
verdi. Sistemimiz uluslararası anlamda kabul görmüş üst düzey bir güvenlik duvarı ile korunuyor. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında 5651 sayılı kanunla bunun hepsini sağladık" diye konuştu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ALKÜEngel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Belediyesi ödül aldı
Alanya Belediyesi ödül aldı
 Alanya'da 23 Nisan heyecanı
 Alanya'da 23 Nisan heyecanı
ALKOD’ta kongre günü
ALKOD’ta kongre günü

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals