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ALKOD'da güven tazelendi

Alanya ve kültürünü korumak amacıyla 1990 yılında kurulan Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu'nda seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi

ALKOD'da güven tazelendi

Alanya ve kültürünü korumak amacıyla 1990 yılında kurulan Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu'nda seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi

24 Nisan 2017 Pazartesi 23:21
ALKOD'da güven tazelendi
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Uğur KANBEROĞLU

DİVAN Başkanlığını Faruk Nafiz Koçak'ın yaptığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonra yönetim kurulu faaliyet raporu ve hesap özeti okundu. Faaliyet raporunun okunarak oylanmasının ardından 2017 yılı bütçe teklifi ile tahmini bütçe oylanarak kabul edildi. Bunun ardından seçime geçildi. Divana sunulan Ömer Göker başkanlığındaki tek listenin oylanarak kabul edilmesi sonucu, yönetim kurulu asil üyeliklerine Ömer Göker, Tunahan Kasapoğlu, Nazmi Yüksel, Bilal Gömeç, Mustafa Durusoy, Ahmet Çağlar, Halit Tekin, Mustafa Toklu, Mehmet Uslu, Nuri Tokuş, Selami Badem, Musa Erkuş, Mevlüt Yıldız, Hamza Durna, Süleyman Kara, Cevdet Görücü, Kerim Coşkun, Ercan Ayaz, Mehmet Cengiz seçildi. Denetim kurulu asil üyeliklerine Mehmet Ali Dim, Serdar Uygun, Ferit Kesen seçilirken, Onur kuruluna ise Hasan Sipahioğlu, Haşim Yetkin ve Fahri Yiğit seçildiler. Genel kurulda bir teşekkür konuşmasını yapan ALKOD Başkanı Ömer Göker, "ALKOD'un kuruluşunun ardından geçen 27'nci yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 27'nci yılını dolduran Alanya'mızın ilk ve en uzun ömürlü mazisi pırıl pırıl, organizasyon ve faaliyetlerle dolu derneğimizin çalışmalarında geçmişten bugüne emeği geçen ve gönül veren tüm Alanya dostlarına teşekkür ediyorum. Bu göreve beni tekrar layık gördüğünüz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ama ben istiyorum ki bu dönem benim son olsun. Çünkü bugüne kadar genel tüm başkanlarımız 2 dönem yaptı. 3 dönem yapan hiç olmamıştı. Bir bana nasip oldu. Benden bundan sonra gençlerin önünü açmak için yeni adaylar çıkmasını istiyorum. Genç arkadaşlarımız ALKOD'a üye olsun, üye sayımız gerekirse 1500-2000'e çıksın. Önümüzü açalım. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaALKODAlanya Çevre Koruma Ve Dayanışma DerneğiALANYA Ticaret Ve Sanayi Odası
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