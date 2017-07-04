Alanyalılar Adalet Mitingi'ne davetli

Haber:Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. Karagöz, "Bu ülkede bir dönem Zekeriya Öz gibi savcıların zulmü vardı. Tıpkı 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye karşı yapılan operasyon gibi. Bir de o günlerde zulmün yanında durup da bugün kendilerini komik duruma düşürerek bizleri FETÖ'cülükle suçlayanlar var. Adalet diye boşuna demiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz" dedi. CHP İlçe Teşkilatı olarak 9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 'Adalet Yürüyüşü'ne katılacaklarını anımsatan Karagöz, Türkiye'de adalet isteyen tüm Alanyalıları İstanbul'a davet etti. Karagöz, "9 Temmuz Pazar günü Adalet Yürüyüşü'nün İstanbul etabına ve Adalet Mitingi'ne katılmak isteyenler, 6 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'ye kadar CHP İlçe Teşkilatı'na isimlerini yazdırabilir. 8 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da parti binamızın önünden araç kaldırılacaktır. Ülkesinde adaleti isteyen tüm halkımıza duyurulur" dedi.