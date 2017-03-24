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Alanyalı vatandaşın fatura isyanı

Kabarık elektrik faturasına isyan eden vatandaş "İnsanlar ekmeği zor alırken, faturalar niye şişiriliyor?" diye sordu

Alanyalı vatandaşın fatura isyanı

Kabarık elektrik faturasına isyan eden vatandaş "İnsanlar ekmeği zor alırken, faturalar niye şişiriliyor?" diye sordu

24 Mart 2017 Cuma 23:49
Alanyalı vatandaşın fatura isyanı
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ALANYA'DA yaşayan İrfan Şimşek adlı vatandaş, elektrik faturasından alınan bedele isyan etti. Sigortacılık yapan Şimşek, 840 TL'lik elektrik faturasına 150 TL bedelin yansıtılmasına tepki gösterdi. Şimşek "Sabah ofisime geldim. Bana 840 TL tutarında elektrik faturası gelmiş. Faturamı yanıma alarak CLK'ya gittim. Bana neden bu kadar yüksek tutarda fatura geldiğini sordum. Önceki aydan 330 TL borcum vardı. 270 TL de Mart ayı için fatura gelmiş. 2 tutarı toplayınca 840 TL yapmıyor. Bunun nedenini sorunca 150 TL de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtım bedeli olduğunu söylediler. Ben de 'EPDK ne, örgüt mü' diye sordum. Bana bu bedeli aldıklarını söylediler. İşyerime elektrik getirmek için faturaya bu parayı yansıtmışlar. Bunu bilmeyen vatandaşların sayısı oldukça fazla. Zaten ekonomik kriz var. İnsanlara ve bu paraya yazık değil mi? Vatandaşların cebinde ekmek alacak para yok. Bu ne parası?" dedi.

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Son Güncelleme: 25.03.2017 00:46
Anahtar Kelimeler:
Kabarık Elektrik FaturasıVatandaş
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