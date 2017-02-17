Alanyalı Müftüoğlu gitti, TUR 2017 bitti!

ULUSLARARASI Bisiklet Birliği (UCI), bu sezon ilk kez Dünya Turu takvimine eklenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) ertelendiğini duyurdu.

UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, TUR 2017'nin diğer organizasyonlarla çakışmaması adına Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun (TBF) yaptığı erteleme başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Erteleme, Türk bisiklet camiasında şok etkisi yarattı. Spor yazarları, TBF'nin yeni başkanı Erol Küçükbakırcı'yı eleştiri yağmuruna tutarken, Alanyalı TBF Başkanı Emin Müftüoğlu'nun gidişinden sonra Türk bisikletinin hızla geriye gittiğine dikkat çektiler. TUR'u normal takviminde gerçekleştiremeyen Küçükbakırcı'nın erteleme başvurusunda bulunması ve TUR'un ertelenmesinin TUR'a ciddi zararlar vereceği düşünülüyor.

Müftüoğlu, görev süresince her yıl TUR'u büyük başarıyla gerçekleştirmiş, start ya da finiş noktası olarak Alanya'yı belirlemiş ve TUR'u 'Dünya Turu' takvimine ekletmişti.

Kısa süre önce Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı seçilen Müftüoğlu, halen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanlığı görevini de sürdürüyor.