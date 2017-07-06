Alanyalı Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs Konferansı'nı değerlendirdi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı'nın düzenlendiği Le Regent Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından Türk ve Rum gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konferansın 8. gününde birçok görüşme gerçekleştirildiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri buraya geliyor. Maalesef şu ana kadar çok bir ilerleme olmadı. Herkes birbirinin pozisyonunu beklediği için ilerleme yaşanmıyor" dedi. Konferans başlangıcından bu yana açılımlar yaptıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konferansa katılmasıyla konferansın "resminin" biraz daha netleşeceğini söyledi.

'BİZDEN ÖNCE BASIN GÖRMÜŞ'

Bakan Çavuşoğlu, "Çok da zaman kaybetmeye gerek yok" ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Rum kesiminin konferansa yeni bir öneri sunduğunu ve bu öneriyi nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine, "Daha bu öneriyi görmedik. Bizden önce basın görmüş maşallah. Daha bizimle paylaşılmadan basınla paylaşılması dürüst bir davranış değil. Yani biraz tribüne oynama var. Ciddi bir öneri olsaydı önce gelir masada taraflarla paylaşılırdı. Önce basına sızdırıp sonra 'öneri' getirdik demek tribüne oynamak demektir" yanıtı verdi. Kıbrıs Konferansı 28 Haziran'da başlamıştı.