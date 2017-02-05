Alanya'daki viraj ölüme davet çıkarıyor

ARAÇLARIN hızlı olduğu köprü bitiminden Demirtaş Kavşağı'na ulaşıldığında aniden ortaya çıkan keskin viraj büyük tehlike yaratıyor. Virajda aniden fren yapan araçlardan kopan lastik ve cant parçaları dikkat çekerken, Demirtaş sakinleri "Bu keskin virajı bilmeyenler büyük hızla bu yola giriyorlar. Köprü üzerinde sollama yapılsa sonuç felaket olur. Bu kavşakta sık sık kazalar meydana geliyor ancak büyük bir facia da yaşanabilir. O zaman bu durumun sorumlusu kim olacak?" dediler.

Demirtaş Muhtarlığı'nın, bu keskin virajın kaldırılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne iki kez dilekçe sunduğu, Karayolları'nın ise "Bu yolda kusur yok. Yola sinyalizasyon sistemi yapacağız" yanıtını verdiği iddia edildi.