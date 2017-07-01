Alanya'da yol ortasında düğün kutladılar

TÜRKİYE'DE sıkça görülen bu düğün kutlaması ise dün akşam saat:18:30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çevre yolu üzerinde Azakoğlu sanayi sitesi önündeki Karayolu üzerinde yapıldı, yolun sağına çektikleri gelin arabasından inen damatın arkdaşları ile otomobildeki müziği açarak oynadıktan sonra arkadan gelen düğün konvoyun gelmesiyle yoluna devam ettiler.

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