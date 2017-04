Alanya'da Rus medyasından AGC'ye ziyaret

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği'nin katkılarıyla Alanya'da düzenlenen 'Dünya Rus Medya Konferansı'na katılmak için Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden gelen medya sahipleri ile yöneticileri, AGC'yi ziyaret ettiler. Ziyarette Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'in yanısıra Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ile ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de yer aldılar. Konuklara hitap eden Mehmet Ali Dim "Alanya'da çok güçlü bir medya var. Dört günlük gazetemiz var. Bu gazeteler Akdeniz Bölgesi'nin en güçlü gazeteleri. İki televizyon kanalımız var. Çok sayıda internet haber sitesi var. Haftalık, 15 günde bir ve ayda bir yayınlanan gazetelerimiz, dergilerimiz var. Rus dilinde yayınlanan gazeteler, dergiler de var. Ayrıca Alanya medyasında Rus çalışanlarımız var. Alanya'da hareketli bir medya var. Bir o kadar da etkili. Alanya'nın sesini tüm dünyaya duyuruyoruz. AGC'nin 120 üyesi var. İçimizde az sayıda da olsa yabancılar da yer alıyor. Değişik zamanlarda Rusya, Azerbaycan gibi farklı ülkelere gidiyoruz, Alanya'nın tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Zaman zaman AGC'ye yabancı gazeteciler geliyor. Onlarla bir araya geliyoruz. Rus uçağının düşürülmesi sonrası, bu olayı manipüle edici tavır takınmadık. Çünkü medya halkı yönlendirdiği zaman, olaylar çok farklı boyut kazanabiliyor. O gün yaptığımız duyarlı yayıncılık sayesinde bugün beraber oturup, çay içebiliyoruz. Onun için siz gelmeye devam edin. Geldiğinizde Alanya'dan mutlu olarak ayrılacaksınız. Alanya birkaç günde gezilebilecek bir şehir değil. Sizi daha uzun süre Alanya'da ağırlamak isteriz. Alanya'da zorluk çekeceğinizi zannetmiyorum çünkü şehrimizde Rusça çok yaygın bir dil" dedi.

'AGC'YE GELDİĞİMİZ İÇİN KISKANILDIK'

Dünya Rus Medya Konseyi Genel Başkanı Alexander Klein ise, "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Meslektaşlarımızın bazıları şu an başka bir programda ve biz çıkarken bizi böyle bir programa gitmemizden dolayı kıskandılar. Biz de burada yararlı bir sohbet olacağı için geldik. Düşünce alışverişi için geldik. Sizin ve bizim sorunlarımız için geldik. Yuvarlak masada olmak bir konferansta olmaktan daha faydalı" diye konuştu.

'ALANYA'DA BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLASINI ALDIK'

Ukrayna Haberleri Gazetesi'nden Yanina Sokolovskaya "Arkadaşlarımla ve meslektaşlarımla görüşmeyi umuyordum. Son siyasi gelişmelere ilişkin Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin durumu hakkındaki sorulara cevap almak istedim. Bizim gazetemiz bu sene 100 yaşını doldurdu. İlk defa 1917'de çıktı. Türkiye’de meslektaşlarımla, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek, onun Ukrayna-Kırım Tatarları hakkındaki görüşlerini almak istedim. Alanya’nın sadece plajdan, kumdan ibaret olmadığını gösterdiğiniz için size teşekkür ederim. Alanya’da beklediğimizden fazlasını aldık" dedi.

'GÜZEL BİR GELECEK KURMAK İSTİYORUZ'

Yeniden söz alan Alexander Klein "Ben Moskova'da yaşıyorum. Buraya gelenler Rus medya temsilcisi ama başka ülkelerden. Buna rağmen Türkiye-Rusya ilişkileri hepimizi ilgilendiriyor. Ciddi konuşmak gerekirse, Türkiye-Rusya ilişkileri hiçbir zaman kolay değil. İlk Rus-Türk savaşının 140. yılı doldu. Bunu hiçbirimiz aklımıza getirmedik. Geçmişimiz kolay değil. bizim jenerasyon bunu anlıyor ama biz çocuklarımız için güzel bir gelecek kurmak istiyoruz. Çok tatsız olaylar yaşadık. Vatandaşlar büyük bir ruhsal travma yaşadı. Olayların ardından geçmişteki hayaletler ortaya çıkmaya başladı. O hayaletler hala bir yaşam sürdürebilir. Geçmişteki hayaletler sadece Türkiye değil, Rusya, BDT ülkelerinde de oluşmaya başladı. Türk meslektaşlarımız şunu bilmeli ki, bizim mantalitemiz, her şeye rağmen, askeri problemlerimiz olmasına karşın, bütün dünya bizi bir bütün olarak algılıyor. Biz gazeteciler bu hayaletleri hiçbir şekilde abartmadık. Kesinlikle ırkçılık yapmadık. Türkiye’ye gelmeden önce hayaletlerin yaşayıp yaşamadığını, Türkiye’nin ilişkileri tekrar düzeltip düzeltmek istemediğini görmek istedim. Ben üst düzey değil, milletin bize olan davranışlarını görmek istedim. Türk halkı bizi beklentilerimizin çok üstünde karşıladı. Bu şekilde devam edersek, devletler arasındaki çelişkiler de zamanla düzelecektir. Ben tüm samimiyetimle size teşekkür etmek istiyorum. Ben Rusya’dan geliyorum. Benim diğer ülkelerden gelen meslektaşlarımın medya etkisi de çok büyüktür. Bunların görüşleri de etkili olacaktır. Bizim konseyimiz yegane bir konsey. Dünyada bir benzeri yok. Bulgaristan’da kurmaya çalıştılar ama başaramadılar" dedi.

'KAVGA İKİ ÜLKENİN DE YARARINA DEĞİL'

Klein'a yanıt veren Dim "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılan toplantıda gözlemlediğime göre, buraya çok seçkin bir gazeteci topluluğu gelmiş. Evrensel gazetecilik kuralları var. Gazeteci, gördüğünü doğru şekilde yazmalı. Gördüğü yanlışları da yazmalı. Yeter ki kasıt, kötü niyet olmasın. Bu topluluğu burada görmek bizi mutlu etti. Klein'ın görüşlerine katılıyorum. Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar Türkçe ve Rusça konuşabilirsiniz. Burada iki büyük millet var. Türk ve Rus halkı, yaklaşık 300 milyon nüfus demek. Bu coğrafyada iki büyük devlet olarak birlikte yaşıyoruz. Siz de komşularınızla zaman zaman kavga etmez misiniz? Yüzyıllardan beri hep biz birlikte olmuşuz. Bu tip küçük kavgalar ikili ilişkileri bozmamalı. Ayrı düşünebiliriz ama ayrı düşmeyiz. Her şeyden öte biz Karadeniz’i paylaşıyoruz. Rusya’nın Akdeniz’e inen kanallarını Türkiye tutuyor. Dolayısıyla bizim kavga etmemiz, iki ülkenin de yararına değil. Bu ilişki yüzyıllar önce başladı ve devam edecek. Sizin burada olmanız bu ilişkilere anlam katıyor. Biz her zaman sizleri ağırlamak isteriz" dedi. Ziyaret sonunda AGC Başkanı Dim, Klein'a su kabağı hediye etti.