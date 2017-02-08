Alanya'da rant mafyası mı doğuyor?

Yasin ARAZ

OKURCALAR Mahallesi Karaburun Koyu'nda bulunan Çimtur Devremülk sakinlerinden şok bir iddia ortaya atıldı. Ocak ayında site yönetimini devralan Serap Baypınar, "Arazimize rant mafyaları göz koymuş durumda. Öyle ki, evleri boşaltmamız ve burayı terk etmemiz için bizler burada değilken evlerimize girip balyozlarla kırarak kentsel dönüşüm için sözde örnekler alınmış" dedi. 1989 yılında yapılmış devremülk sitesinin Alanya'nın en güzel koylarından birisi olan Karaburun bölgesinde yapıldığını ifade eden Baypınar, "Arazi çok kıymetli bir yerde olduğu için arazi mafyasının eliyle rant sağlanmaya çalışılıyor" dedi.

'YÖNETİM SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞMİŞ'

Baypınar şöyle konuştu: "Burası Türkiye'nin ilk devremülklerinden birisi. Daha ülkede devremülk ile ilgili kanunsal bir çalışma olmadığı için mülk sahiplerinin hepsine toprak tapusu verilmiş. Şimdi bu rant mafyası daönlerindeki tek engel toprak sahibi devremülklerle sürtüşme içerisindeler. 127 bağımsız devremülk var ve her devremülkün 22 tapu sahibi var. Bu devremülklerin geçen yıla kadar yöneticisi Çimse İş Sendikası'ydı. Yönetim haklarının da geçen yıl kendisiyle akrabalık bağı olduğunu öğrendiğimiz Altınel İnşaat'ın sahibi Hakan İgit'in yanında eleman olarak çalışan bir şahsa devredildiğini öğrendik. Bu Altınel İnşaat aynı zamanda burada bir otel çalışması yapıyor bu da düşündürücü bir olay.

'KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK İSTİYORLAR'

Bizler burada Türkiye'nin en yüksek devremülk aidatlarını ödüyoruz. Geçtiğimiz yıl bin 500 TL aidat ödedik. Ancak buna rağmen evimizden tüplerimiz alındı, mobilyalarımız çürüdü, dolaplarımızın küflendiğini, 5 yıldır hiç bir çalışma yapılmadığını gördük. Üstüne bir de geçmişe dönük 800 bin TL borç olduğu ortaya çıktı. Bu olaylardan sonra yaklaşık 800 devremülkçü olarak bir araya geldik ve dava açtık. 20 Ocak'ta yapılan genel kurulda Çimtur Devremülk Yöneticiliğini biz devraldık. Anahtar teslimi bize yapıldıktan sonra devremülkleri gezdiğimizde burada 'Oturulamaz' raporu alınmak için çalışma yapıldığını ve bu çalışma sırasında evlerin oturulamaz hale gelmesi için ekstra bir çalışma yapıldığını gördük. Amaçları burayı kentsel dönüşüme sokturup rant elde etmek.

'MUHATAP BULAMIYORUZ'

Bu çalışmayı kim, neden, ne zaman yaptırdı bilmiyoruz. Yasal olarak verilmesi gereken hiç bir evrak bize verilmediği gibi bilgi de verilmedi. Bu örneklerin belirli kanuni sınırlar çerçevesinde belirli kurallarla alınması ve verilen zararın giderilmesi gerekiyor. Ama ne olduğunu soracak muhatap bile bulamıyoruz. Yeni yönetim olarak bu devremülkleri hazır olarak sunmak zorundayız ama sorumlu bulamıyoruz. 4 parsel üzerine kurulu bir siteyiz ancak 1 parselden örnek alınmış. Aynı zamanda, aynı kişi tarafından yapılmış binalardan tek bir parselden örnek alınıyor. Eski imar planına göre yüzde 15 yapılaşma yüzde 85 yeşil alana göre yapılmış bu site bölgesi için şimdi yüzde 90 yapılaşma yüzde 10 yeşil alan izni var. Bu doğa harikası yer yok edilerek yerine alışveriş merkezi veya rezidans yapmak gibi bir düşünceleri olduğu kanaatindeyiz. Bunun da en büyük engel devremülkçüler. Sonuna kadar uğraşacağız."

'BURADAN GİTMEK İSTEMİYORUZ'

Çimtur Devremülk İşletme Müdürü İbrahim Okan Kut da, "Burada devremülk sahiplerini kaçırmak, devremülkleri hibe etmeye zorlamak adına bazı çalışmalar var. İnsanları buradan uzak tutmak amacıyla duvarların betonları kırılmış ve çok kötü vaziyette bırakılmış. Burada çok büyük rakamlarda aidat ödeniyor ama hiç bir yatırım yok. Buradan gitmeye zorlanıyoruz. Bilerek yapılmış şeyler olarak görüyoruz bu olanları. İnsanların burada tatil yapmasını engellemek amacıyla yapılan bir çalışma var. Umut ediyoruz bu olanlar adli yollarla sonuçlanacak. Bizlerde mülk sahipleri olarak burayı terk etmek istemiyoruz" diye konuştu.