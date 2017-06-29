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Alanya’da korkutan kaza: Motosikletle otomobil çarpıştı

Alanya’da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı

Alanya’da korkutan kaza: Motosikletle otomobil çarpıştı

Alanya’da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı

29 Haziran 2017 Perşembe 12:15
Alanya’da korkutan kaza: Motosikletle otomobil çarpıştı
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KAZA, dün saat 20.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Harun U.’nun (23) kullandığı 07 HNE 51 plakalı motosiklet aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin M.’nin (30) yönetimdeki 07 HZS 44 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savurulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Harun U.'yü ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Harun U.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 12:24
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