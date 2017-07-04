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Alanya'da kayıp genç kızdan haber geldi

Alanya'da,  'İşe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızdan haber geldi

Alanya'da kayıp genç kızdan haber geldi

Alanya'da,  'İşe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızdan haber geldi

04 Temmuz 2017 Salı 19:00
Alanya'da kayıp genç kızdan haber geldi
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KESTEL'DE ikamet eden ve Mahmutlar'daki bir kafede çalıştığı öğrenilen Gülçin Aslan'ın (22) eve dönmemesi üzerine yakınları sosyal medya üzerinden yardım istemişti.

 Kayıp olduğu iddia edilen genç kız Gülçin Aslan, Yeni Alanya haber merkezini arayarak 'Ben iyiyim, kayıp değilim, karakola gerekli ifadeyi verdim, aileme bilgi verilmesini istemiyorum' dedi.

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Alanya'da genç kız kayıp
Alanya'da genç kız kayıp
Son Güncelleme: 04.07.2017 19:07
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKayıp KızGülçin Aslan
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