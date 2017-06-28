Alanya'da adliye inşaatına uçan genç hayatını kaybetti

ALANYA'DA yol kenarındaki bir inşaatın yaklaşık 15 metrelik temeline uçarak ağır yaralanan 23 yaşındaki otomobil sürücüsü 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Haziran günü saat 02.30 sıralarında Sugözü Mahallesi’ndeki Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa yönüne giden Barış Akça idaresindeki 07 E 4684 plakalı otomobil, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki kaldırıma, daha sonra da şantiye girişindeki demir korkulukları kırarak betonların arasından 15 metrelik yapımı devam etmekte olan Alanya Adliyesi ek hizmet binası temeline uçtu. Kaza sonrası ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Barış Akça ve yanında bulunan Coşkun Ç., ağır yaralandı. Kazayı gören ve yardıma koşan adliye polisi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri inşaatın temeline inerek araçtaki yaralıları çıkardı ve ambulansla hastaneye götürdü. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde 12 gündür tedavisi süren Akça, bu sabah yaşamını yitirdi.