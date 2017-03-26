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Alanya'yı bir de havadan görün

Zeplin Reklam adlı firma, ücret karşılığında Alanya'da helikopter turu yaptırıyor

Alanya'yı bir de havadan görün

Zeplin Reklam adlı firma, ücret karşılığında Alanya'da helikopter turu yaptırıyor

26 Mart 2017 Pazar 23:16
Alanya'yı bir de havadan görün
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VIP hizmet veren Zeplin Reklam Ajans adlı bir firma, Antalya ve Alanya bölgesinde şehre farklı bir açıdan bakmak isteyenlere helikopter ile tur veya zeplin ile tanıtım imkanı sunuyor. Belirli bir ücret karşılığında verilen hizmet hakkında bilgiler aktaran firma sahipleri "İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da yapmış olduğumuz turlar ile bu imkandan yararlanmak isteyenlere, şehre bir başka açıdan bakarak keyifli birkaç saat geçirebilecekleri imkanlar sunuyoruz. Dileyenler için özel organizasyonlar (doğum günü, evlilik teklifi) gerçekleştirebiliyoruz. Büyük şehirlerde trafikte geçen boşa zaman kaybını önlemek adına VIP konfigürasyonlu helikopterlerimizi tercih edebilir, toplantı ve önemli iş görüşmelerinizde stres yaşamadan, hızlı ve emniyetli şekilde havalimanından otele veya toplantı yapılacak yere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Öte yandan helikopterle fotoğraf çekimi ve helikopterle video çekimini istenilen doğrultuda kameraman ve yardımcısı eşliğinde yapabiliyoruz. Pilotlarımız da bu konuda tecrübeliler. Fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi açıyı yakalamada yardımcı olacaklar. Dileyen kendi kameraman veya fotoğrafçısıyla da gelebilir. Acil durumlar için tam donanımlı ambulans helikopter hizmetimiz de bulunmakta" dediler.
Yapılan açıklamada, helikopter turunun fiyatlarıyla ilgili bilgi yer almadı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Zeplin Reklam AjansAlanyaücret KarşılığıHelikopter Turu
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