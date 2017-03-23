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Alanya'ya 3 boyutlu tanıtım

Bu yıl Antalya'da 7'incisi düzenlenen 'Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı' ANFAŞ, belediyelerin ve firmaların katılımı ile ziyaretçilerine kapılarını açtı

Alanya'ya 3 boyutlu tanıtım

Bu yıl Antalya'da 7'incisi düzenlenen 'Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı' ANFAŞ, belediyelerin ve firmaların katılımı ile ziyaretçilerine kapılarını açtı

23 Mart 2017 Perşembe 23:17
Alanya'ya 3 boyutlu tanıtım
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FUARA bu yıl Alanya Belediyesi de katıldı. Türkiye'den birçok büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katıldığı fuarda yer alan Alanya Belediyesi'nin standına davetliler ve katılımcı firmalar yoğun ilgi gösterdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan 'Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı' 4 gün ziyaretçilere açık olacak. Fuarda farkındalık yaratan Alanya Belediyesi, özel olarak tasarlattığı Uzay Çadırı'nda davetlilere Alanya'yı ve belediyenin hizmetlerini 3 boyutlu olarak izlettirdi. İlk günde standa ilginin bir hayli fazla olduğunu belirten Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, belediye olarak şehrin tanıtımı ve çalışmalarını her türlü platformda ve etkinliklerde tanıtmaya devam ettiklerini söyledi. Fuar 4 gün sürecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Boyutlu TanıtımŞehircilik Ve Teknolojileri FuarıBelediyeler
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