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'Alanya Tıp eylülde açılıyor'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, canlı yayın konuğu olduğu Haber Masası'nda çarpıcı açıklamalar yaptı

'Alanya Tıp eylülde açılıyor'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, canlı yayın konuğu olduğu Haber Masası'nda çarpıcı açıklamalar yaptı

09 Şubat 2017 Perşembe 21:45
'Alanya Tıp eylülde açılıyor'
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HIZLI ve emin adımlarla her geçen gün hedeflerine yürüyen ALKÜ’nün şu anki mevcut durumunu ve gelecek planlarını ATV'de gazeteci Ahmet Tunç’un hazırlayıp sunduğu "Haber Masası" programında anlatan Rektör Pınarbaşı, merak edilen sorulara da cevap verdi. Alanya'nın çok güzel bir dönem geçirdiğini, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Antalyalı vekiller Sena Nur Çelik ve İbrahim Aydın'ın sadece Alanya'nın değil, üniversitenin de gelişimine her zaman omuz verdiklerini belirten Pınarbaşı, kendilerine desteklerinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.  
'TIP ÖĞRENCİLERİ EYLÜLDE ALANYA’DA'
Üniversite şehri olma yolunda hızla ilerleyen Alanya’ya ALKÜ’nün kazandırdıklarına da değinen Rektör Pınarbaşı, bu konuda nelerin yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Kestel ve Cikcilli yerleşkelerinin hali hazırdaki mevcut durumlarını da detaylı olarak izleyiciler ile paylaşan Rektör Pınarbaşı “Önümüzdeki eylül ayında Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerimize Kestel Yerleşkemizde yapımı devam eden Tıp Fakültesi binasında eğitim vermeye başlayacağız. Şu an eğitim öğretim görmekte olan Tıp Fakültesi öğrencilerimiz yine Antalya’da eğitimlerine devam edecekler. Alanya’da eğitim görmeye başlayacak olan öğrencilerimiz, bu sene ÖSYM sınavlarına girerek üniversitemiz tıp fakültesini kazanan birinci sınıf öğrencileri olacak" dedi.
'YENİ TESİSLER YOLDA'
Rektör Pınarbaşı’nın, 2017 yılı içerisinde yapımına başlanacak Eğitim Fakültesi, Açık ve Kapalı Spor Alanları, Merkezi Kütüphane ile Merkezi Yemekhane hakkında da detaylı bilgiler verdiği programda Kestel Yerleşkesi master planının animasyon filmi izleyiciler ile paylaşıldı. Pınarbaşı, Cikcilli kampüsünün master planı çalışmalarının da devam ettiğini ve 2018 yılında bu kampüste de yapılaşma çalışmalarını başlatmak istediklerini anlattı.
'BİZİM İÇİN ÖNCELİK LİYAKAT'
Gazeteci Ahmet Tunç’un üniversiteye alınan personelde nelere dikkat edildiğine yönelik sorusu üzerine Rektör Pınarbaşı "Özetle liyakat" diyerek cevap verdi.  Rektör Pınarbaşı konuşmasının devamında "Bizler için önemli olan öncelikle liyakat. Vatanını, milletini seven, milli, manevi değerlere saygılı, çalışkan, dürüst ve tabi ki konusunda uzman herkese görüşü ne olursa olsun üniversitemizin kapısı açıktır" dedi. İzleyenlerden gelen yoğun soruları da cevaplayan Rektör Pınarbaşı’nın konuk olduğu program yaklaşık iki saat sürdü.
 

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Anahtar Kelimeler:
Haber MasasıAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAhmet Pınarbaşı
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