Alanya teleferiğine kavuşuyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN son dönemde en önemli projelerinden biri olan Teleferik Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaları Damlataş Belediye Misafirhanesi önündeki yerinde denetleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, alt istasyonun kurulduğu alanda yapılacak peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları için Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve ekibi ile incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, Damlataş bölgesinin sadece Teleferik Projesi ile değil, aynı zamanda yapılacak peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ile yeni bir cazibe merkezi olacağını belirtti. Yücel, “Alanya’nın 30 yıllık rüyası gerçekleşmek üzere. Teleferik Projesi kapsamında hazırladığımız peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılacağı alanda incelemelerde bulunduk. Teleferik Projesi’nin Alanya'ya katacağı artı değerin yanında Damlataş bölgesi peyzaj düzenlemeleri ile de göz dolduracak. Alanya halkı ve tatilciler ise teleferiğe Mayıs ayı sonu veya Haziran ayı başında binebilecek" dedi.