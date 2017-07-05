Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101021
ALTIN
140.781
DOLAR
3.5824
STERLIN
4.6275
EURO
4.0600
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin
Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor
Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor

Alanya orman yangınının sebebi ihmal mi?

CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Sapadere yangınının elektrik tellerinden çıktığına dair şüpheler var" dedi

Alanya orman yangınının sebebi ihmal mi?

CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Sapadere yangınının elektrik tellerinden çıktığına dair şüpheler var" dedi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:37
Alanya orman yangınının sebebi ihmal mi?
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu'nda geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve ertesi gün güçlükle söndürülebilen yangının elektrik tellerinden çıkmış olabileceğini savundu. Sapadere, Fakırcalı, Başköy, Beldibi ve Tırılar Mahallesi'ni kapsayan çok ciddi bir yangın yaşandığını belirten Takavüt, "Yangında mağdur olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Yangın haberini alır almaz olay yerine gidip incelemelerimizi yaptık, yetkililerden bilgi aldık, vatandaşla görüştük. Geçtiğimiz Pazartesi günü CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal da bölgede inceleme yaptı. Bölge halkının talebiyle Sapadere yangını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşınacak" dedi.
'HATLAR YER ALTINA ALINMALI'
"Devlet elbette mağdur olan vatandaşın yaralarını saracaktır ama 15, 20 ve 25 yaşlarındaki çam ağaçlarının geri getirilmesi çok uzun yıllar istiyor" diyen Takavüt, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu yangının neden çıktığına dair araştırmalar yapıldığı söyleniyor ama ortada henüz somut bir bilgi veya açıklama yok. Bölgede inceleme yaparken gördüklerimiz bizde şüphe uyandırdı. Elektrik telleri adeta yay gibi olmuş, en küçük rüzgarda birbirine çarparak kısa devre yapıyor ve oradan çıkan bir kıvılcımla tutuşmaya hazır olan orman yanıyor. Bunun yanında, havanın çok sıcak olması nedeniyle özellikle cam şişelerin ormanda yol kenarlarına atılması, bunun sonucunda kırılması da mercek vazifesi görerek yangına sebebiyet verebilir. Elektrik telleri için yıllardır hiçbir iyileştirme çalışması yapılmamış. Ormanlık alanlarda elektrik hatlarının bu tür yangınlara sebebiyet vermemesi için derhal yer altına alınmasını istiyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.07.2017 14:47
Anahtar Kelimeler:
AlanyaOrman YangınıIhmalAli TakavütCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman Bakanı Eroğlu  Alanya'ya geliyor
Orman Bakanı Eroğlu  Alanya'ya geliyor
Alanya CHP 'Adalet' için İstanbul yolcusu!
Alanya CHP 'Adalet' için İstanbul yolcusu!
Alanya Kestel'de peyzaj düzenlemeleri devam ediyor
Alanya Kestel'de peyzaj düzenlemeleri devam ediyor

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals