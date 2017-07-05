Alanya orman yangınının sebebi ihmal mi?

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu'nda geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve ertesi gün güçlükle söndürülebilen yangının elektrik tellerinden çıkmış olabileceğini savundu. Sapadere, Fakırcalı, Başköy, Beldibi ve Tırılar Mahallesi'ni kapsayan çok ciddi bir yangın yaşandığını belirten Takavüt, "Yangında mağdur olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Yangın haberini alır almaz olay yerine gidip incelemelerimizi yaptık, yetkililerden bilgi aldık, vatandaşla görüştük. Geçtiğimiz Pazartesi günü CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal da bölgede inceleme yaptı. Bölge halkının talebiyle Sapadere yangını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşınacak" dedi.

'HATLAR YER ALTINA ALINMALI'

"Devlet elbette mağdur olan vatandaşın yaralarını saracaktır ama 15, 20 ve 25 yaşlarındaki çam ağaçlarının geri getirilmesi çok uzun yıllar istiyor" diyen Takavüt, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu yangının neden çıktığına dair araştırmalar yapıldığı söyleniyor ama ortada henüz somut bir bilgi veya açıklama yok. Bölgede inceleme yaparken gördüklerimiz bizde şüphe uyandırdı. Elektrik telleri adeta yay gibi olmuş, en küçük rüzgarda birbirine çarparak kısa devre yapıyor ve oradan çıkan bir kıvılcımla tutuşmaya hazır olan orman yanıyor. Bunun yanında, havanın çok sıcak olması nedeniyle özellikle cam şişelerin ormanda yol kenarlarına atılması, bunun sonucunda kırılması da mercek vazifesi görerek yangına sebebiyet verebilir. Elektrik telleri için yıllardır hiçbir iyileştirme çalışması yapılmamış. Ormanlık alanlarda elektrik hatlarının bu tür yangınlara sebebiyet vermemesi için derhal yer altına alınmasını istiyoruz" dedi.