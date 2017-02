'Alanya'nın hakkı Alanya'da kalmalı'

ALANYA Belediyesi Aylık Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıya MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlık ettiği toplantıya MHP'li Abdullah Sönmez, Kerim Aydoğan, Abdullah Öztürk, Garip Kodal, AK Parti'li Yusuf Hastürk, Mustafa Keşoğlu mazeret bildirerek katılmazlarken, CHP grubu eksiksiz olarak katıldı.

'YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN'

Toplantıda önce konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Kerim Başkaptan, 2016-2017 eğitim öğretim döneminin başladığını hatırlatarak tüm öğretmen ve öğrencilere yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

TOKTAŞ SEVGİLİLERİ UNUTMADI

CHP Grup Sözcüsü Erdoğan Toktaş,

"Önümüzdeki hafta kutlanacak olan 'Sevgililer Günü' vesilesiyle bütün sevgililere ve eşlere bu günün hayırlı olmasını diliyorum" dedi. MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna da, toplantının hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

YÜCEL DE SANCAKLI'YI UNUTMADI

Yücel de, "MHP'nin yarın (8 Şubat) 48'inci kuruluş yıl dönümü. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sanacklı'nın eşi vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet ve yakınlarına acil şifalar diliyorum" diye konuştu. Çeşitli maddelerin görüşüldüğü toplantıya komisyonların karar verebilmesi için 5 dakikalık bir ara verildi. Komisyon raporlarının yazımının ardından mecliste tekrar yoklama alındı. Toplantının ikinci bölümüne önceki toplantıya katılan MHP'li Zihni Asiltürk katılmadı.

CHP grubu ikinci bölüme yine eksiksiz olarak katıldı.

'ÖNLEYİCİ BİR ÇALIŞMA VAR MI?'

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Toktaş, "Plajlardaki büfeler ve Alanya'daki toplu taşıma araçlarıyla ilgili birtakım sıkıntılar olduğu yönünde haberler alıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak belediyemiz ve büyükşehir belediyesi herhangi bir çalışma, inceleme yapıyor mu? Bu sorunların giderilmesi için içinde bulunduğumuz inanılmaz sıkıntılı bir dönemde turizm sezonunda Alanya'ya çok daha zarar vermesini önleyecek bir yol arıyor muyuz?

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemde yaz sezonunda turizm sezonunda ve bundan sonra Alanya'ya zarar vereceklere dönük önleyici bir çalışmalarımız ne? 'DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR'

Alanya'da yüzlerce dükkan kapandı. Sahipleri işyerlerini bırakıp gittiler. Buralarda kiralama olacak, yeni işyerleri açılacak. Bunların dahi belirli bir disiplin içinde gözlemlenmesi ve dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'BU SIKINTI HEPİMİZİN SIKINTISI'

Başkaptan da, "Halk otobüsleri ve büfelerle ilgili medyada çıkan haberlerle ilgili gerekli olan çalışmaları bizler de yapıyoruz. Bu konuda bilgilendirmelerde önümüzdeki günlerde ilgililer tarafından daha net bir şekilde

yapılacaktır. Yalnız Alanya'daki bu sıkıntılar hepimizin sıkıntısı. Hiçbir şekliyle Alanya'da herhangi bir huzursuzluğa gidilmesi gerek sezon içinde, gerekse sezon sonunda Alanya halkının istemediği değişiklikleri özellikle taşıma sektöründeki kabul etmediği ve tasvip etmediği el değişikliklerinin yapılmasını biz de tasvip etmiyor ve doğru da bulmuyoruz. Bununla da alakalı gerek koordinasyon, gerek Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Menderes Türel ile gerekli çalışmalarımızı yaptık. Alanya halkının hassasiyetlerini birçok kişiye ilçe teşkilatı gerekse de Türel nezdinde ilettik. Bu konuda da önümüzdeki günlerde Alanya halkının istediği doğrultuda çalışma yapılacağını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HALKTA VE BİZDE GERGİNLİK OLUYOR'

Yücel de, "Gittiğim her yerde dünyanın çeşitli dillerinin, dinlerinin, medeniyetlerinin buluştuğu bir kültür şehri Alanya diyorum. Bu değerleri kazanmak

kolay olmadı. Biz bu kazanılan değerleri korumak ve yaşatmakla mükellefiz. Bunları korumak ve yaşatmak için de var çabamızla gayret etmeliyiz. Bu değerleri korumalıyız. Ben meclis üyelerimizin ve çalışanlarımızın da bu düşünceleri taşıdığına inanıyorum. Son 15-20 gün içinde 66 tane halk otobüsünün 9 tanesi el değiştirmiş. Bir vatandaş çıkıp, memleketin bir ücra köşesinden Elazığ'dan gelip, aynı günde 3 tane halk otobüsü alabiliyorsa, ya onun çok parası var, ya o çok akıllı, ya bizim aklımızın ermediği bir şeyler var. Bu süreç yıllardan bu yana

sürüyordu ve biz yerel yönetimlerdeyken belde veya ilçe belediyemizde bir meclis kararı alıyorduk. En az bölgemizde 10 yıl ikametgah etme zorunluluğu veya en az 5 yıl sürücü belgesi olma zorunluğu veya şoförlerin bu bölgeyi tanıması konusunda en az 5 yıl ikametgah etme zorunluluğu

gibi meclis kararlarıyla çözmeye çalışıyorduk. Navigasyonla yol, mahalle arayan ve adres soran şoförler var. Tabiki bu olunca hem halkımızda, hem de bizde bir gerginlik oluyor. Ben bunları tasvip etmiyorum, etmeyeceğim de" dedi.

'SATIŞI YAPANLAR DA SUÇLU'

Sahil büfeleriyle ilgili de konuşan Yücel, "Plajdaki büfeler için kurulmuş bir düzen var. Burada 1980'li, 90'lı yıllara dönmek istemiyoruz. Zaten neyin ne olduğunu herkes iyi biliyor. Bu düzeni kurmak için Alanyalılar ve yerel yöneticiler çok şeyini feda etti. Sonucunda dünyanın en güzel, mutlu, güvenilir sahilleri oluşturuldu. Bu düzeni de kimsenin

bozmaya hakkı yok. 30 Mart yerel seçimlerinin ardından paylaşım komisyonunda olmamasına rağmen 3-5 ay geçtikten sonra Valilik Paylaşım Komisyonu'ndan belde belediyelerden Alanya Belediyesi'nin tüzel kişiliğine geçen 2021 ve 2023'lere varan sözleşmeler vardı. Ama ne

yazıkki, paylaşım komisyonunda 6-7 toplantının ardından bu büfeler büyükşehir belediyesine aktarıldı. Dava açtık, büfeler tekrar bize geçti. Tekrar büyükşehire geçti. Dava açtık, yeniden büfeler bize verildi, sonra büyükşehire tahsis edildi. Hukuki olarak bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu süreç devam ederken şu anda benim şahsi fikrim bu düzenin ve kolay kazanılmayan bu değerlerin devam etmesi. Kamu derneği olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından plajdaki büfelerin işletilmesi taraftarıyım. Denizi ilk kez gören insanların plajdaki büfeler için açılan ihaleye katılması ve sahillerde işletmecilik yapmasına karşıyım. İşin erbabının, bölgesel olarak turizmle uğraşanların kalifiye elemanla bu işi yürütmesi taraftarıyım. Gerek halk otobüsleri ve gerekse de sahil büfeleriyle ilgili benim görüşüm bu. Halk otobüsleri konusunda satışı yapan arkadaşlarımızda da bu suçu aramalıyız. Bunlar bu halk otobüsü satışını bu insanlara yapıyorlarsa da bu satışı yapanları da kınıyorum. Aynı şeyi taksiciler için söylemiyorum. Taksiciler bu konuda daha dik bir duruş sergiliyorlar" diye konuştu.

ESNAFIN YÜZDE 30'U EKMEKSİZ KALIR

Alanya'da bazı avukatların imitasyon ürün satan dükkanlara dönük yaptığı denetimlerin de hoş olmadığını ifade eden Yücel,

"Son zamanlarda da imitasyon sorunu var. Gerek ülkenin global sorunu, gerek ülkenin ve gerekse bölgedeki krizden dolayı bazı

caddelerde yüzde 20'lik esnaf dükkanlarını boşaltıyor. Gerçekten bu durum acı ve kaygı verici. Bu süreç devam ederken en az bir, iki yıl geçiş aşamasında esnafa destek vermeliyiz. Alanya'da 26 bin kayıtlı bir esnaf var. Neredeyse yüzde 20-30'u ekmeksiz kalacak demek. Bu süreç hepimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle daha dikkatli ve temkinli bir şekilde rivayet etmek geriyor. Esnafa destek olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TOKTAŞ BİR MÜJDE VERDİ

Toktaş, da, Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 'D2 ve D4 belgesi olanlar, ya bu belgelerini iptal edecek, ya da C plaka alamayacak' yönündeki

kararını İdare Mahkemesi'nin iptal ettiğini söyledi. Toktaş, "İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin bu kararını iptal etti. Artık D4 ve D2 belgesi olupta, bugüne kadar serviscilik yapanlar da C plakalı alabilecek. Bu konuda Büyükşehir'in C plakası almasının önünde engel koyduğu insanlara da bu konuda müjdeyi verebilirim" dedi.