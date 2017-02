Alanya'nın gurur günü

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 82. yıldönümü Atatürk'ün gemiden inerek Alanya'ya ilk ayak bastığı yer olan İskele'de kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde İskele'de bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşu ve okunan İstiklal marşı ile devam eden programda Atatürk'le ilgili şiirler okundu. Programda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişini her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamanın coşkusu içerisindeyiz. 82 yıl önce gerçekleşen bu olay Alanya'nın en güzel gün ve anılarından birisidir. Bu vesile ile Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz" dedi.

'ATATÜRK ALANYA'YI UNUTAMADI'

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik, Atatürk'ün Alanya'ya gelişi ve burada yaptıkları hakkında bilgiler verdi. Karagedik, "Ege gemisi ile 18 Şubat 1935'te yaveri Kılıç Ali ile beraber Alanya'ya gelen Atatürk, Alanya'da bir süre konaklayarak halkın sorun ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek gidermeye çalışır. Gittiği her yerde hakkın büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Ulu Önder, sokakta gördüğü, konakladığı, karşılaştığı herkesle tek tek konuşmayı ihmal etmez. Halkının her zaman yanında olmuş, halkının saygısını kazanmış bu lider, Alanya'dan çok güzel bir şekilde uğurlanır ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gittiği her yerde Alanya insanı ve Alanya'nın güzelliklerinden bahseder" şeklinde konuştu. İskele'deki program Ayşe Melahat Erkin okulu folklor ekibinin sergilediği folklor gösterileri ile son buldu.

ATATÜRK EVİN GEZİLDİ

Program Atatürk evine gerçekleştirilen ziyaret ile devam etti. Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Atatürk evi hakkında Müze Müdürü Seher Türkmen'den bilgiler alarak Başkan Yücel ve beraberindekiler ile evi gezdi. Kutlamalar Atatürk anıtında gerçekleştirilecek atletizm etkinlikleri ile devam edecek.

