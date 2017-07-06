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Alanya Mahmutlar'da trafik kazası

Alanya Mahmutlar'da şerit ihlalinden dolayı trafik kazası meydana geldi

Alanya Mahmutlar'da trafik kazası

Alanya Mahmutlar'da şerit ihlalinden dolayı trafik kazası meydana geldi

06 Temmuz 2017 Perşembe 13:57
Alanya Mahmutlar'da trafik kazası
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EDİNİLEN bilgiye göre  Mahmutlar eski belediyesi önünde  71 EA 690 ve 42 BJ 291 plakalı araçlar arasında şerit ihlalilinden dolayı trafik kazası meydana geldi. Kazada maddi hasar meydana gelirken ölü ya da yaralı yok. 

Taraflar arasında çıkan tartışma uzun süre çözüme kavuşamayınca jandarmaya haber verildi. Ekiplerin gerekli işlemleri yapmasının ardından iki grup olay çıkmadan olay yerinden ayrıldı.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2017 14:12
Anahtar Kelimeler:
MahmutlarTrafik KazasıAlanya
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