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Alanya Mahmutlar'da lağım isyanı

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, mahallesindeki lağım sorununun çözülmesini istedi

Alanya Mahmutlar'da lağım isyanı

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, mahallesindeki lağım sorununun çözülmesini istedi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:03
Alanya Mahmutlar'da lağım isyanı
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MUHTARLIĞIN önündeki altgeçitten bile lağım aktığını belirten Muhtar Top, "Aldım Tatil Sitesi altındaki altgeçitte 10 yıldır lağım denize akıyor. Sorunu belediyeye, çevrecilere ilettim ama hala çözülmedi. Turist şezlongda dışkının yanında güneşleniyor. Turizm S.O.S veriyor. Yetkilileri, belediyeleri, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ni, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Mahmutlar'da 2 altgeçitten yıllardır denize lağım akıyor" dedi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 12:14
Anahtar Kelimeler:
AHMET TOPTuristLAĞIMMahmutlar
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