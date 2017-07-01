Alanya Kargıcak'ta bir yangın daha

EDİNİLEN bilgiye göre Kargıcak mevkiinde bulunan Köyiçi Siteler Sokak bölgesinde yangın çıktı. Yangın karadan çok sayıda itfaiye ekibi ve havadan helikopter müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildiği de edinilen bilgiler arasında. Ayrıntılar geliyor...