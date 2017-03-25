Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

'Alanya için beraber çalışalım'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, yıllık olağan mali genel kurulunu Alanya Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştiriyor

'Alanya için beraber çalışalım'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, yıllık olağan mali genel kurulunu Alanya Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştiriyor

25 Mart 2017 Cumartesi 12:58
'Alanya için beraber çalışalım'
banner404

BAŞKANLIĞINI Ali Darı'nın yaptığı genel kurula katılım oldukça yüksek oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı programa diğer oda ve dernek temsilcileri de iştirak etti. Programda esnaflara müjdeler veren Darı, bundan sonraki süreçte esnafın bankalar üzerinden belirli bir bedel karşılığında aldığı pos cihazlarının anlaşmalı bankalar üzerinden ücretsiz verileceğini bunun yanında bin 500 TL değerindeki muhasebe programının da ücretsiz verileceğini söyledi. Darı, "Ülkenin dört bir tarafı sıkıntılarla dolu bunu herkes biliyor. Turizm bu sene de kötü giderse halimiz duman olur. Çok çalışan bir belediye başkanımız var gidelim destek isteyelim. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, eksikliklerimizi beraber giderelim. Bu kooperatifi seviyorsanız, icraya düşmeyeceksiniz, borcunuzu zamanında ödeyeceksiniz" dedi.
'779 ESNAFA KREDİ VERDİK'
Darı ayrıca 2016 yılında 779 kişiye 53 milyon TL kredi verdiklerini, kooperatif üzerinde ise toplam 113 milyon TL kefalet olduğunu söyledi. Darı ayrıca şunları da ifade etti: "Kooperatif olarak sürekli çalışıyoruz. Öğrencilerimize burs veriyoruz, şehit ailelerimize yardımlarda bulunuyoruz."
'ALANYA İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ'
Programda söz Alanya Başkan Yücel de, "Alanya esnafı her zaman dik durmalı. Geçtiğimiz yıl çok zorlu bir turizm sezonu geçirdik. Bu yıl ALTAV olarak belirlediğimiz 29 fuarın 23'üne katıldık. Bu yıl çok daha verimli bir sezon geçireceğiz. Özellikle Rusya ve Ukrayna pazarları bu yıl 2015 rakamlarının yakalanmasında bize yardımcı olacak. Rusya ve Ukrayna'dan Anex, Odeon ve Pobeda'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) inecek olması bizler için büyük avantaj olacak" diye konuştu.
Kamyoncular garajı yapalım

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaEsnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet KooperatifiAlanya Belediye Düğün Salonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyalı vatandaşın fatura isyanı
Alanyalı vatandaşın fatura isyanı
Rus başkonsolostan 'Alanya' çıkarması
Rus başkonsolostan 'Alanya' çıkarması
Yücel'den engelli vatandaşa yol jesti
Yücel'den engelli vatandaşa yol jesti

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals