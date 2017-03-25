'Alanya için beraber çalışalım'

BAŞKANLIĞINI Ali Darı'nın yaptığı genel kurula katılım oldukça yüksek oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı programa diğer oda ve dernek temsilcileri de iştirak etti. Programda esnaflara müjdeler veren Darı, bundan sonraki süreçte esnafın bankalar üzerinden belirli bir bedel karşılığında aldığı pos cihazlarının anlaşmalı bankalar üzerinden ücretsiz verileceğini bunun yanında bin 500 TL değerindeki muhasebe programının da ücretsiz verileceğini söyledi. Darı, "Ülkenin dört bir tarafı sıkıntılarla dolu bunu herkes biliyor. Turizm bu sene de kötü giderse halimiz duman olur. Çok çalışan bir belediye başkanımız var gidelim destek isteyelim. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, eksikliklerimizi beraber giderelim. Bu kooperatifi seviyorsanız, icraya düşmeyeceksiniz, borcunuzu zamanında ödeyeceksiniz" dedi.

'779 ESNAFA KREDİ VERDİK'

Darı ayrıca 2016 yılında 779 kişiye 53 milyon TL kredi verdiklerini, kooperatif üzerinde ise toplam 113 milyon TL kefalet olduğunu söyledi. Darı ayrıca şunları da ifade etti: "Kooperatif olarak sürekli çalışıyoruz. Öğrencilerimize burs veriyoruz, şehit ailelerimize yardımlarda bulunuyoruz."

'ALANYA İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ'

Programda söz Alanya Başkan Yücel de, "Alanya esnafı her zaman dik durmalı. Geçtiğimiz yıl çok zorlu bir turizm sezonu geçirdik. Bu yıl ALTAV olarak belirlediğimiz 29 fuarın 23'üne katıldık. Bu yıl çok daha verimli bir sezon geçireceğiz. Özellikle Rusya ve Ukrayna pazarları bu yıl 2015 rakamlarının yakalanmasında bize yardımcı olacak. Rusya ve Ukrayna'dan Anex, Odeon ve Pobeda'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) inecek olması bizler için büyük avantaj olacak" diye konuştu.

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