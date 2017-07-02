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Alanya, Finlandiyalı yıldızlara ev sahipliği yaptı

Finlandiya'da televizyonda yayınlanacak Gladyatörler yarışma programının yıldızları Rita Niemi ve eşi Aki Manninen, Alanya'ya gelerek çekimler yaptı. Çifte el yapımı deri gladyatör sandaletleri hediye edildi

Alanya, Finlandiyalı yıldızlara ev sahipliği yaptı

Finlandiya'da televizyonda yayınlanacak Gladyatörler yarışma programının yıldızları Rita Niemi ve eşi Aki Manninen, Alanya'ya gelerek çekimler yaptı. Çifte el yapımı deri gladyatör sandaletleri hediye edildi

02 Temmuz 2017 Pazar 16:31
Alanya, Finlandiyalı yıldızlara ev sahipliği yaptı
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FİNLANDİYA'DA televizyon yıldızı olan dünya aerobik ikincisi, Avrupa şampiyonu Rita Niemi ve yine televizyon yıldızı olan eşi Aki Manninen, Alanya'ya geldi. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Cimrin tarafından Alanya Sunprime C-Lounge Otel'de ağırlanan çift, Alanya Kalesi ve sahillerinde çekimler yaptı.

Turizm sektörünün ve reklam tanıtım çalışmalarının ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyen Şükrü Cimrin, "Sektörümüz zor bir dönemden geçiyor. Her ülkede ve her şekilde tanıtım çalışmasına ihtiyacımız var. Aki ve Rita'yı iki yıldır 4'üncü kez ağırlıyoruz. Bu kez de davetimizi geri çevirmediler. Finlandiya'da önümüzdeki aylarda yayına girecek bizdeki Survivor benzeri Gladyatörler televizyon yarışma programının çekimlerini geçen hafta tamamladılar ve Alanya'da yorgunluk atıyorlar. Kendileri gerçek Alanya dostları, tanıtıma çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde yaptıkları paylaşımlarla binlerce beğeni alıyorlar ve yapılan yorumları cevaplıyorlar. Biz de kendilerine sürpriz yaparak memnuniyetimizin küçük bir göstergesi olarak el yapımı gladyatör sandaletleri hediye ettik" dedi.

Çiftin sosyal medyada paylaştığı Alanya tatil fotoğraflarının Finlandiya'nın tirajı en yüksek üç gazetesinden biri olan Ilta Sanomat'da yer aldığını da söyleyen Cimrin, "Sonraki dönemlerde kendileriyle farklı projelerde birlikte çalışacağız ve desteklerinden Alanya olarak faydalanacağız" diye konuştu.

Aki ve Rita çiftine özel gladyatör sandaletleri de hediye edildi. Sandaletler, usta Asım Hıdıroğlu tarafından ölçüleri alınıp 3 günde teslim edildi. Sandaletler Aki ve Rita'nın Alanya Kalesi ve Kleopatra Plajı'nda yaptığı fotoğraf çekimlerinde kullanıldı. Asım ustanın yaptığı sandaletler Brad Pitt'in başrolde oynadığı Troy (Truva) filminde de kullanılmıştı.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 16:39
Anahtar Kelimeler:
FinlandiyaGladyatör çiftAlanya
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