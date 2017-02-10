'Alanya festivale doyacak'

ALANYA'YA kazandırmayı ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren dernek üyeleri "Günümüzde yer alan hemşehri derneklerinin amaçları kendi yöre halklarını bir araya getirmek, yöresel değerleri korumaktır. Derneklerimiz, kentimize göç eden ailenin hemşehrileri ile buluşturulması noktasında yardım eder. Alanya Kent Konseyi çatısı altında, kentte yaşayan halkın kente ait olma bilincinin arttırılması noktasında, özellikle kentlilik bilincinin geliştirilmesi için Hemşehri Dernekleri Çalışma Grubu kurulmuştur. Alanya’da bir çok kültürden vatandaşımızın ikamet etmesi bir değerdir. 'Kültür Kardeşliğini' temsilen Alanya’mıza kazandırılacak olan festival çalışmaları için hazırlıklar başladı. Hemşehri derneklerinin yöresel ürünleri, kültürlerinin sergileneceği, halk oyunları ve kültürel aktivitelerin yapılacağı festival için çalışmalar hızla devam ediyor. Barışın ve huzurun şehri olan Alanya’mıza kültür kardeşliğini yerleştireceğiz" dediler.