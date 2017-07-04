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Alanya Emniyet Müdürlüğü'nden pasaport ve sürücü belgesi kolaylığı

Alanya Emniyet Müdürlüğü pasaport ve sürücü belgesi verilmesiyle ilgili vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve mağduriyetlerin önüne geçmek için hafta içinde saat 19.00'a kadar hizmet verecek

Alanya Emniyet Müdürlüğü'nden pasaport ve sürücü belgesi kolaylığı

Alanya Emniyet Müdürlüğü pasaport ve sürücü belgesi verilmesiyle ilgili vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve mağduriyetlerin önüne geçmek için hafta içinde saat 19.00'a kadar hizmet verecek

04 Temmuz 2017 Salı 10:30
Alanya Emniyet Müdürlüğü'nden pasaport ve sürücü belgesi kolaylığı
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TÜRKİYE genelinde başlayan uygulama kapsamında Alanya'da da vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve varsa mağduriyetlerin önüne geçmek için Trafik Tescil Büro Amirliği Sürücü Belgesi Kısım Amirliği ve Pasaport Büro Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce alınan kararla hafta içi 08.30-19.00, hafta sonu da (cumartesi) 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 10:38
Anahtar Kelimeler:
AlanyaPasaport Ve Sürücü BelgesiAlanya Emniyet Müdürlüğü
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