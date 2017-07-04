Alanya Emniyet Müdürlüğü'nden pasaport ve sürücü belgesi kolaylığı

TÜRKİYE genelinde başlayan uygulama kapsamında Alanya'da da vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve varsa mağduriyetlerin önüne geçmek için Trafik Tescil Büro Amirliği Sürücü Belgesi Kısım Amirliği ve Pasaport Büro Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce alınan kararla hafta içi 08.30-19.00, hafta sonu da (cumartesi) 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.