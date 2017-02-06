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Alanya ekmeğini değerlendirecek

Alanya Belediyesi'nin ekmek israfını önlemek için başlattığı 'Ekmeğini Değerlendir Projesi' yaygınlaştırılmaya devam ediyor.

Alanya ekmeğini değerlendirecek

Alanya Belediyesi'nin ekmek israfını önlemek için başlattığı 'Ekmeğini Değerlendir Projesi' yaygınlaştırılmaya devam ediyor.

06 Şubat 2017 Pazartesi 22:08
Alanya ekmeğini değerlendirecek
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA merkezde bir çok yerde uygulanmaya başlayan proje, Batı Alanya'da da hayata geçirildi. Proje kapsamında Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Avsallar Hizmet Bürosu ekipleri, ekmek toplama kutularını bölge merkezlerinde cadde ve sokaklara yerleştirdi. Proje kapsamında vatandaşların kutulara bıraktığı bayat ekmekler belediye tarafından değerlendirilecek. İlk etapta 100 adet ekmek toplama kutularının belirlenen noktalara koyulduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hedeflerinin ekmek israfı ile ilgili duyarlılık oluşturmak olduğunu söyledi.
'HEDEF SOSYAL SORUMLULUK OLUŞTURMAK'
Alanya Belediyesi olarak çöpe atılan bayat ekmekleri hayvan barınaklarına kazandıracaklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şehrimizde ekmek israfının önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilk etapta 100 ayrı noktaya bayat ekmek toplama kutuları koyduk. Talebe göre bu sayıyı arttırabiliriz. Projeyle israfın önlenmesi konusunda sosyal sorumluluk oluşturulmasını arzuluyoruz. Amacımız tamamen israfın önüne geçmek ve ekmeklerin çöplere atılmasını önlemek. Kutulara bırakılan ekmekler Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personellerimiz tarafından sürekli takip edilerek düzenli bir şekilde toplanacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiEkmek
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