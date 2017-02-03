Alanya'daki güvenlikçi cinayetinde gelişme

MURAT Acar, Avsallar Mahallesi’nde çalıştığı otelde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olayı çok yönlü olarak araştıran Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel ekip, neticeye ulaştı. Otelde yaz sezonu teknik, kışın ise güvenlik personeli olarak çalışan Acar’ın av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürülmesinin ardından başlayan araştırma sonucu cinayetin failleri olara 32 yaşındaki Ahmet Hüsnü T. ve 48 yaşındaki Emin G. belirlendi. Jandarma Hüsnü T. ve Emin G.’yi Avsallar Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.