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Alanya'da yaşayan İsveçli önce müslüman sonra sünnet oldu

Alanya'da yerleşik yaşayan İsveç vatandaşı 34 yaşındaki Fredrik Haakan Bengtsson, Müslüman olduktan sonra Antalya Kamu Hastaneler Birliği'ne bağlı ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu

Alanya'da yaşayan İsveçli önce müslüman sonra sünnet oldu

Alanya'da yerleşik yaşayan İsveç vatandaşı 34 yaşındaki Fredrik Haakan Bengtsson, Müslüman olduktan sonra Antalya Kamu Hastaneler Birliği'ne bağlı ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:54
Alanya'da yaşayan İsveçli önce müslüman sonra sünnet oldu
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İSVEÇ vatandaşı Fredrik Haakan Bengtsson Müslüman olduktan sonra sünnet olmak istedi. Araştırmalarından sonra ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üroloji uzmanı Dr. Murat Topçuoğlu ile iletişime geçen Fredrik Haakan Bengtsson, başarılı bir şekilde sünnet edilerek aynı gün taburcu edildi. Bengtsson, geçirdiği başarılı operasyon sonrası Uzm. Dr. Murat Topçuoğlu ve hastane yöneticisi Dr. Tevfik Yazan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Dr. Tevfik Yazan, Fredrik Haakan Bengtsson'ın Müslüman olmaya karar verdikten sonra sünnet olmak için çeşitli araştırmalar yaptığını, sonrasında kendilerini tercih ettiğini söyledi. Üroloji doktoru Uzm. Dr. Murat Topçuoğlu tarafından başarılı bir sünnet gerçekleştirildiğini anlatan Dr. Yazan, "Doktorumuza, tüm ekibine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Fredrik Haakan Bengtsson ise "Türkiye'yi ve Alanya'yı çok seviyorum. Sünnet olmadan önce endişelerim vardı. Korktuğum gibi olmadı. Gerek doktorum gerekse hastane yönetimi benimle bire bir ilgilendi. Her şey çok iyiydi. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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AlanyaİsveçFredrik Haakan BengtssonALKÜSünnetMüslüman
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