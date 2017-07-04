Alanya'da yangın mağdurlarının yaraları sarılacak

ALANYA Belediye Meclisi Aylık Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. Toplantıya AK Parti grubundan Alper Birer, Erol Fazlıoğlu, Emin Hatipoğlu, Kerim Başkaptan, CHP grubundan Eray Erdem, MHP grubundan Abdullah Sönmez, Mehmet Ali Tekin, Mustafa Toksöz, Fahri Baysal, Hasan Basar, Kerim Aydoğan mazeret bildirerek katılmadılar.

'DEVLET GEREĞİNİ YAPACAKTIR'

AK Parti Grubu adına konuşan Arif Tok, "Geçtiğimiz günlerde Sapadere ve çevresinde yaşanan orman yanınının söndürülmesinde emeği geçen belediye, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlara gösterdikleri çabalardan ötürü teşekkür ediyorum. Mağduriyet yaşayan vatandaşların da mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında devletimiz yanlarında. Devlet gereğini yapacaktır" dedi.

'ELEKTRİK HATLARI YER ALTINA ALINSIN'

CHP Grup Sözcüsü Erdoğan Toktaş da, "Alanya'da meydana gelen orman yangını gerçekten ciğerlerimizi yaktı. Bunu büyük bir felaket olarak değerlendiriyoruz. Alanya halkının bütün kiş ve kurumlarıyla beraber bu yangının söndürülmesinde gösterdiği birlik ve bütünlük için de bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu yangından zarar gören bütün vatandaşlarımızın zararlarının en kısa zamanda giderileceğini ve yanan alanın en hızlı şekilde yeniden ağaçlandırılacağını ümit ediyor, bekliyoruz. Son dönemde bölgemizdeki ve ülkemizdeki elektrik hatlarının inanılmaz derecede eskidiği, yenilenmeye ihtiyaç duyulduğu, birçok sıkıntılara sebebiyet verdiği görülüyor. Gerek devletimiz, gerek ilgili kurumlar, gerekse özelleştirilmeyle bu işletmeyi devralan ve devralırken tüm tesisleri yenileyeceğine söz veren kurumların dikkatinin çekilmesini diliyoruz. Ya bu elektrik hatları tümüyle yer altına alınsın. Mümkün değilse orman ya da başka yangınlara sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden bir düzenlemeye geçirilsin. Yanan ormanların değeri hiçbir şekilde maddi olarak karşılanamaz. Bunların değeri hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Bu vesileyle iktidar partisinin ve TEDAŞ'ı özelleştiren kurumların bu konu üzerinde çok daha dikkatli ve titiz bir çalışma yapmalarını bekliyoruz. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor, tüm sebep olanların en kısa zamanda cezalandırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'GÜZELLİKLERİ ESKİ HALİNE GETİRMELİYİZ'

MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna da, "Sapadere ve etrafındaki yangın felaketinde yaşananlar çok dramatik. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Aynı zamanda yangında Alanya'nın tek yürek olup oradaki mücadelesi, belediyemizin, büyükşehir belediyesinin mücadelesi takdire şayandaki. Orada mağdur olan vatandaşların en kısa zamanda mağduriyetlerinin giderileceğini düşünüyoruz. Bu saaten sonra bize düşen o bölgedeki doğa güzelliklerinin tekrar eski haline getirilmesiyle ilgili orman müdürlüğü ile beraber oradaki doğal güzeliklerin tekrar eski haline gelmesi için büyük mücadele göstermemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ONLARIN ACILARINI PAYLAŞACAĞIZ'

Başkan Yücel de, "Bölgemizde çok kötü bir hafta sonu geçirdik. Bölgemizde birçok afetler, yangınlar gördük ama bu gerçekten bir başkaydı. Çaresizlik kadar kötü bir şey yok. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bölgede bir seferberlik ilan edildi ve gerek yerel yönetimler gerek kamu kurumları elinden geleni yaptı. Ben buna bizzat şahit oldum. Her şey Allah'tan kaza ve kaderden olduğuna göre ancak bu kadarına yetiştik. Bölgemizde gerçekten büyük hasarlar oluştu. Biz Alanya Belediyesi meclisi oradaki halkı yalnız bırakmayıp, onların acılarını da paylaşacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'15 TEMMUZ RESMEN CANİLİKTİ'

15 Temmuz darbesine de değinen Yücel, "15 Temmuz bazılarına göre bir darbe, bazılarına göre de kalkışma, bazılarına göre de devlet otoritesine el koyma. Bu ülke yıllardan beri ne darbeler, kalkışmalar gördü ama bu ne darbeye ne de kalkışmaya benzerdi. Bu resmen canilikti.

Seçilmişlere ve insan hayatına, halka bir kasttı. Canıyla, malıyla insanlara yönelikti. 15 Temmuz gecesinde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere de acil şifalar diliyorum. Allah o günleri Türk milletine bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

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