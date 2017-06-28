Alanya'da su kabağı sanat ile tanıtılıyor

ALANYA Belediyesi tarafından 2 yıl önce başlatılan 'Sanat ile Tanıt Projesi' kapsamında Alanya'da geleneksel süs eşyası olarak kullanılan su kabağına resimler yapılarak hediye ediliyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli ressam Mehmet Yılmaz tarafından su kabağının üzerine Alanya'nın tarihi yerleri, manzaraları ve insan portreleri resmediliyor. Su kabağı üzerine çizilen resimler Alanya'nın tanıtım çalışmalarında ve organizasyonlarda kullanılıyor. Üzerine resim yapılan kabaklar ise belediye bünyesinde oluşturulan seralarda yetiştiriliyor.

'İLGİ GÖRÜYOR'

Çalışmaların büyük ilgi gördüğünü söyleyen Ressam Mehmet Yılmaz, şunları anlattı: "Ben şehrin parklarına, bahçelerine, trafolarına, duvarlarına da resimler çiziyorum. Bizim amacımız Alanya'nın çehresini sanatla donatmak. Bundan 2 yıl önce su kabağına portre projesini başlattık ve yoğun ilgi gördü. Bu yıl Alanya Turizm ve Sanat Festivali'ne katılan Candan Erçetin, Zara ve ilçemizi ziyarete gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye üzerlerinde portreleri olan su kabaklarını hediye ettik. Çok beğenildi. 2 yıldır festivaldeki sanatçılara hediye ediyoruz ve bu şekilde tanınmasından dolayı yoğun ilgi var."



ALANYA'NIN ESKİ DEĞERİ

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, su kabağının Alanya'nın en eski değerlerinden biri olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Su kabağı 'kabakgiller' familyasından olup sarmaşık türünde yetişen bir bitkidir. Hem ülke tarihimizde hem de Alanya tarihinde çok önemli yer tutmaktadır. Alanya'da su kabağı 1970'li yıllardan bu yana sanatsal açıdan önemli bir yer arz etmektedir. Değişik figürler, abajurlar, çeşitli ev eşyaları, aksesuar olarak yapılan su kabağı sanatı yıllardır yoğun ilgi görmekte."



15 BİN FİDAN ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Alanya'da turizmin gelişmesiyle su kabağı sanatına yerlilerin yanı sıra yabancıların da yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Uyar, şöyle konuştu:

"Bu sanat yıllarca çeşitli sanatçılarla, değişik uygulamalarla yapılmaya devam etti. Biz de Alanya Belediyesi olarak su kabağının öneminin daha da hissedilmesi için Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün serasında Alanya Kent Konseyi ile beraber bu yıl 15 bin civarında su kabağı fidesini halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Bu projeyi her yıl sayısını artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu arada belediyemiz bünyesinde bulunan ressam arkadaşlarımızla konuşurken su kabağını gelecek olan misafirlerimizin, sanatçılarımızın portrelerini ve çeşitli resimleri su kabağının üzerine işleme kararı aldık ve bunları hediyelik eşya olarak misafirlerimize verdik. Çok yoğun ilgi gördü. Bunun da geliştirilmesi için seramızda su kabağı üretimine hız verdik."