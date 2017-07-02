Alanya'da sıkı denetim: Çığırtkanlığa  7 gün mühür

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, turizm sezonunun en hareketli olduğu şu günlerde çığırtkanlık yapan işyerlerini yine affetmedi. Alanya Belediyesi ile Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışması sonucu, yoldan geçen turistleri rahatsız ettikleri kamera görüntüleri ile tespit edilen 5 işyeri, çığırtkanlıkla mücadele kapsamında mühürlendi. Bankalar Caddesi ile Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren 5 adet bar ve restoran, Alanya Kaymakamlığı'nın onayı ile bugün mühürlenerek kapatıldı. Önümüzdeki hafta Pazar gününe dek mühürlenen ve ticaretten 7 gün boyunca men edilen işletmelerin, aynı suçu tekrarlamaları halinde cezanın katlanarak artacağı, devamında ise ticaretten tamamen men edilecekleri bildirildi.

'BAŞKAN YÜCEL'İN KESİN TALİMATI VAR'

Tatil amacıyla Alanya'yı tercih eden turistlerin rahatsız edilmemeleri konusunda Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kesin talimatının olduğunu söyleyen Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Denetimlerimiz turizm sezonu boyunca devam edecek. Turisti rahatsız ettikleri belirlenen işyerleri benzer cezalara çarptırılacak. Huzurlu bir turizm sezonu geçirmek için tüm işletmelerin kurallara uyması kendi menfaatlerine olacaktır" dedi. Öte yandan geride kalan bir haftada çantasını veya cüzdanını düşüren 7 turiste ulaşarak bulunan çanta ve cüzdanlarının teslim edildiğini söyleyen Zabıta Müdürü Hasan Akın, son olarak Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Rus uyruklu bir vatandaşa, içinde 500 Euro bulunan kaybettiği cüzdanını bularak teslim ettiklerini bildirdi.