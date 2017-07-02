Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin

Alanya'da sıkı denetim: Çığırtkanlığa  7 gün mühür

Turisti kolundan çekip rahatsız eden 5 işletmeciye 7 gün ticaretten men cezası verilerek işyerleri mühürlendi

Alanya'da sıkı denetim: Çığırtkanlığa  7 gün mühür

Turisti kolundan çekip rahatsız eden 5 işletmeciye 7 gün ticaretten men cezası verilerek işyerleri mühürlendi

02 Temmuz 2017 Pazar 15:37
Alanya'da sıkı denetim: Çığırtkanlığa  7 gün mühür
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, turizm sezonunun en hareketli olduğu şu günlerde çığırtkanlık yapan işyerlerini yine affetmedi. Alanya Belediyesi ile Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışması sonucu, yoldan geçen turistleri rahatsız ettikleri kamera görüntüleri ile tespit edilen 5 işyeri, çığırtkanlıkla mücadele kapsamında mühürlendi. Bankalar Caddesi ile Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren 5 adet bar ve restoran, Alanya Kaymakamlığı'nın onayı ile bugün mühürlenerek kapatıldı. Önümüzdeki hafta Pazar gününe dek mühürlenen ve ticaretten 7 gün boyunca men edilen işletmelerin, aynı suçu tekrarlamaları halinde cezanın katlanarak artacağı, devamında ise ticaretten tamamen men edilecekleri bildirildi.
'BAŞKAN YÜCEL'İN KESİN TALİMATI VAR'
Tatil amacıyla Alanya'yı tercih eden turistlerin rahatsız edilmemeleri konusunda Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kesin talimatının olduğunu söyleyen Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Denetimlerimiz turizm sezonu boyunca devam edecek. Turisti rahatsız ettikleri belirlenen işyerleri benzer cezalara çarptırılacak. Huzurlu bir turizm sezonu geçirmek için tüm işletmelerin kurallara uyması kendi menfaatlerine olacaktır" dedi. Öte yandan geride kalan bir haftada çantasını veya cüzdanını düşüren 7 turiste ulaşarak bulunan çanta ve cüzdanlarının teslim edildiğini söyleyen Zabıta Müdürü Hasan Akın, son olarak Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Rus uyruklu bir vatandaşa, içinde 500 Euro bulunan kaybettiği cüzdanını bularak teslim ettiklerini bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.07.2017 15:52
Anahtar Kelimeler:
MühürçığırtkanlıkDenetimZabıtaAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da paraşüt kazası: Yardımına AKUT yetişti
Alanya'da paraşüt kazası: Yardımına AKUT yetişti
Alanya'da buz yarışıyla serinlediler
Alanya'da buz yarışıyla serinlediler
Alanya'da yangınların ardı arkası kesilmiyor
Alanya'da yangınların ardı arkası kesilmiyor

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals