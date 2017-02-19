Alanya'da 'sahte peygamber' toplantısı

Erkan UYSAL

ALANYA'DA 'Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu'nun müritleri' oldukları iddia edilen bir grup tarafından Dimçayı’nda düzenlenen toplantıya, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine zabıta ve jandarma müdahale etti.

Vatandaşların iddiasına göre olay şöyle gelişti: Dimçayı'nda bulunan bir halı sahada Evrenesoğlu'nun müritleri '15 Temmuz şehitlerini anacağız' diyerek çevredeki vatandaşları topladı. Bura şehitlere dua edildi, ardından müritler "Kurtuluşa ermek için elimi üç kez öpeceksiniz" diyerek ellerini öptürmeye ve vatandaşlara sahte olduğu ileri sürülen Kuran-ı Kerim dağıtmaya başladılar. Toplantıya Evrenesoğlu'nun da ABD'den telekonferans yöntemiyle katıldığı ileri sürüldü. Ardından grubun yürüyüş yapmak istediği iddia edildi. Bu sırada vatandaşlar Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü arayarak şikayette bulundu. Bölgeye Alanya Jandarma Komutanlığı ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geldi.

'ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK'

Toplantıyı düzenleyen Antalya Tasavvuf ve Mutluluk Derneği'nin Başkanı Kemal Aray, Yeni Alanya'nın konuya ilişkin sorularını şöyle yanıtladı: "Toplantıda şehitlerimizi andık. Kuran-ı Kerim ayetleriyle bölgeye özel bir sohbetti. Halkımıza bir hidayet, tövbe duası yaptık. İlahi ve semazen gösterisi oldu. Sonra Kur'an-ı Kerim ve tespih hediye ettik. Sonra yürüyüş yapmışız diye yalan haber yapılmış. Biz çevre halkını anonsla çağırdık. Bizim taraftarımız değiller. Biz sadece oraya davet ettik.

'BU HALKI İSYANA TEŞVİK'

Şikayet olunca zabıta gelmiş. Rahatsız olan birisi zabıta ve jandarmaya şikayet etmiş. Onları da aydınlattık. Biz niye sahte birisinin peşinde koşalım? Evrenesoğlu'nun gerçek kimliğini kimse bilmediği için iftira ediliyor. Hiçbir gözaltı yok. Çünkü ortada suç yok."

'BUNLAR SAPKIN ŞEYLER'

Alanya Müftüsü Mustafa Topal, Yeni Alanya'nın soruları üzerine konunun gerekli mercilerle değerlendireceklerini söyledi. Müftü Topal "Bu kişiler 'Şehitler için Kuran-ı Kerim okuyacağız. Kur'an-ı Kerim dağıtacağız' diye toplantı düzenlemişler. Vatandaşı da böyle davet etmişler. Bildiğim kadarıyla toplantının izni yokmuş. Burada da itirazlar olmuş. Hatta vatandaş izinsiz gösteri yapıldığına dair jandarmaya, zabıtaya şikayette bulunmuş. Peygamberimiz Hz. Muhammed'ten (SAV) sonra peygamber gelmeyecek. İslam dininde inanç bu. Bunların peygamberlik iddiasında bulunduklarını vatandaş söylüyor. Yeni peygamberin bu kişi olduğunu söylemişler. Bu peygamberle hidayete erileceğini iddia etmişler. 'Bizim elimizi öperseniz, o peygamberin elini öpmüş gibi olacaksınız. Dolayısıyla hidayete ermiş gibi olacaksınız' gibi bir şeyler söylemişler. Dinimizde hiçbir zaman böyle bir şeyin yeri yoktur. Dinimizde inanmak için kelime-i şahadet getirmek yeterlidir ve Allah'ın varlığına, birliğine, Hz. Muhammed'in (SAV) peygamberliğine ve onun Allah'tan getirdiklerine bütünüyle inanmak dinimizde inanmak ve hidayete ermek için yeter. Şayet böyle bir iddia olduysa bu İslam dininin tamamen hidayet anlayışı, doğruluğa erme anlayışı dışında. Vatandaşları bu konularda daha çok bilgilendirmeye çalışacağız. İslami bilgilere vatandaşlara ulaştırma yolunda görevlilerimizle yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Vatandaşları anonsla çağırmışlar ama söylediklerinin tersini yapmışlar. Müftülük olarak böyle bir toplantıdan haberimiz yok. Söyledikleri İslam dininin dışında, sapkın şeyler" diye konuştu.

'ÇIKARA DÖNÜŞÜRSE DOLANDIRICILIK OLUR'

Avukat Mehmet Can Karagöz ise "Yasalarımızda 'Kendini peygamber ilan etmek' ya da 'Adam toplamak' diye bir suç tanımlı değil. Bu ancak anayasal düzene, devlete, kamunun işleyişine müdahale edilirse suç olur. Eğer para toplama ya da başka bir çıkara dönüşürse, dolandırıcılığın nitelikli hali olur" ifadelerini kullandı.