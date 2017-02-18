Alanya'da sahte peygamber alarmı 

KENDİSİNİ son peygamber olarak tanıtan ve mehdi olduğunu iddia eden İskender Evrenesoğlu müritleri Alanya'da bugün bir toplantı düzenlediler. 'Sahte Peygamber'e inanan bir çok vatandaş toplantıya katıldı ve Evrenesoğlu'nun yardımcısının elini öptüler. Evrenesoğlu'nun da Amerika'dan telekonferansla toplantıya katıldığı ve müritlerine seslendiği öğrenildi. Evrenesoğlu'na inanan kalabalık Dimçayı'nda yürüyüş yapmak istediler. Bazı vatandaşlar bu duruma tepki göstererek durumu Alanya zabıta ekiplerine ihbar ettiler.