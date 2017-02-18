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Alanya'da sahte peygamber alarmı 

'Sahte Peygamber' olarakda bilinen İskender Evrenesoğlu müritleri Alanya'da bir toplantı gerçekleştirdi. Vatandaş bu duruma isyan etti

Alanya'da sahte peygamber alarmı 

'Sahte Peygamber' olarakda bilinen İskender Evrenesoğlu müritleri Alanya'da bir toplantı gerçekleştirdi. Vatandaş bu duruma isyan etti

18 Şubat 2017 Cumartesi 16:38
Alanya'da sahte peygamber alarmı 
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KENDİSİNİ son peygamber olarak tanıtan ve mehdi olduğunu iddia eden İskender Evrenesoğlu müritleri Alanya'da bugün bir toplantı düzenlediler. 'Sahte Peygamber'e inanan bir çok vatandaş toplantıya katıldı ve Evrenesoğlu'nun yardımcısının elini öptüler. Evrenesoğlu'nun da Amerika'dan telekonferansla toplantıya katıldığı ve müritlerine seslendiği öğrenildi.  Evrenesoğlu'na inanan kalabalık Dimçayı'nda yürüyüş yapmak istediler. Bazı vatandaşlar bu duruma tepki göstererek durumu Alanya zabıta ekiplerine ihbar ettiler. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaSahte PeygamberAlarm
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