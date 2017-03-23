Alanya'da rekor dönüşüm

GERİ dönüşüm uygulamalarında en başarılı 6 belediyeden biri seçildiklerini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Geri dönüşüm uygulamalarında elde ettiğimiz bu başarı, bizim kaliteli ve standartların üzerinde hizmet verdiğimizin göstergesi” dedi

'PARA BELEDİYENİN KASASINDA KALIYOR'

“Ambalaj atıklarının toplama ayrıştırmasından dolayı senede 1.5 milyon TL zarar ediyorduk" diyen Yücel, geri dönüşüm işini özelleştirerek hem zarar etmekten kurtulduklarını, hem de geri dönüşüm için harcanan paranın belediyenin kasasında kaldığını söyledi. Yücel, “Akılcı çözümler geliştirerek, verilerle hareket ederek, teknolojik gelişmeleri takip ederek Alanya halkına her şeyin en iyisi, en güzelini sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.