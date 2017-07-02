Alanya'da paraşüt kazası: Yardımına AKUT yetişti

ALANYA’NIN Tepe Mahallesi, Hıdırellez Mevki’nde bulunan yamaç paraşütü kalkış istasyonundan havalanan bir paraşütçü, olumsuz hava şartları nedeniyle ormanlık alana düştü. Ormanlık alanda mahsur kalan paraşütçüyü, zorlu arazi koşulları nedeniyle itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılamayınca devreye AKUT girdi. AKUT Arama Kurtarma Biriminin Alanya Ekibi ihbar üzerine olay yerine intikal etti. AKUT Alanya Ekibi 4 saatlik çalışma sonucunda kazazedeye ulaştı. Yaralı paraşütçüye ilk müdahaleyi yapan AKUT Alanya ekibi, yaralıyı bulunduğu bölgeden başarılı bir şekilde çıkarıp 112 sağlık ekibine teslim etti.