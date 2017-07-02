Alanya'da paraşüt kazası: İki eğitmen pilot komada

ALANYA’NIN Tepe Mahallesi, Hıdırellez Mevki’nde bulunan yamaç paraşütü kalkış istasyonundan havalanan Ayşe Nur Müsüroğlu (28) ve Çağdaş Ceviz, yelken uçuşu yaparken rüzgar şiddetlenince acil iniş yapmaya karar verdiler. Paraşüt pilotları, acil iniş sırasında ormanlık alana düştüler. Ormanlık alanda mahsur kalan paraşüt pilotları, zorlu arazi koşulları nedeniyle itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarılamadı. Ardından devreye AKUT (Arama Kurtarma Timi) girdi. AKUT kısa sürede olay yerine intikal etti. AKUT Alanya ekibi, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kazazedelere ulaştı. Yaralı kazazedelere ilk müdahaleyi yapan AKUT Alanya ekibi, yaralıları bulunduğu bölgeden çıkarıp 112 sağlık ekibine teslim etti.

Adana'dan Alanya'ya eğitime geldikleri bildirilen Çağdaş Ceviz ve Ayşe Nur Müsüroğlu'nun kaldırıldıkları hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına aldıkları, uyutuldukları ve durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

