Alanya'da özel yaz saati uygulaması

TURİZM sezonunun başlamasıyla birlikte ören yerleri ve müzelerde yaz saati uygulamasına başlandı. 08.00- 17.00 saatleri arasında hizmet veren müze ve ören yerleri, yaz boyunca 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. 15 Nisan'dan itibaren başlayan uygulama, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Antalya Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Alanya Müzesi, Alanya Atatürk Evi Müzesi, Side Müzesi, Noel Baba Müzesi, Aspendos, Perge, Phaselis, Olympos, Patara, Xanthos, Termessos, Myra, Symena, Alanya Kalesi ve Side Antik Tiyatrosu, belirlenen saat dilimlerinde açık olacak. Ekim ayı sonunda ise kış saati uygulamasına tekrar geçiş yapılacak. Uygulama 2-30 Ekim tarihleri arasında ise 08.00 ile 18.00 arasında devam edecek.