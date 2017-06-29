Alanya'da otomobil kaza yaptı: 1 ağır yaralı

KAZA, saat 02.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Payallar Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Murat Özer’in idaresindeki 07 HJC 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaldırım taşlarına çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Özer’i ambulansla Alanya Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Özer’in hayati tehlikesinin olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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