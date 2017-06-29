Alanya'da otomobil çarpan yaya ağır yaralandı

KAZA , saat 02.30 sıralarında Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu D-400 Karayolunda karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Onur Kaan Alper, aynı yolda ilerleyen Hüseyin Namal’ın yönetimindeki 07 NF 834 plakalı otomobil çarptı. Kan içinde kalan Alper’e ilk müdahaleyi, yoldan geçen sürücüler yapıp sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralı Alper’i ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ağır yaralı Alper’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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