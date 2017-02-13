Alanya'da oryantiringle tanıştılar

ALANYA Kent Konseyi ve Doğa Severler Federasyonu işbirliğiyle Alanya’daki tarihi ve doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için başlatılan ve hafta sonu ikincisi düzenlenen doğa yürüyüşüne yaklaşık 60 kişi katıldı.

ZAMANA KARŞI YARIŞTILAR

Türkiye Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler doğa severlere oryantiring sporu hakkında bilgiler verdi. İkili ve üçlü takımlara ayrılan doğa severler gerekli ekipmanları aldıktan sonra ormanın çeşitli yerlerine gizlenmiş olan hedefleri aramaya başladı. Yaklaşık 1,5 saat süresince zamana karşı yarışan doğa severler bir yandan hedef bulma heyecanı yaşarken, bir yandan spor yaptı bir yandan doğanın tadını çıkardı.

'ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Etkinlik sonrası açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ‘İlkini yüksek katılımla Syedra’ya düzenlediğimiz doğa gezimizin İkincisini Kızılalan’a düzenledik. Bu sefer sadece yürüyüş değil. Aynı zamanda bir strateji sporu olan oryantiring sporunu tanıdık. Federasyon Direktörü Güler'e bizimle oldukları için teşekkür ediyorum. Doğa sporu etkinliklerimiz devam edecek. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin doğa, tarih ve spor içeren bu organizasyonlarımıza katılmasını tavsiye ediyorum’ diye konuştu.

ORYANTİRİNG NEDİR?

Harita yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de, genellikle ormanlık arazide yapılması tercih ediliyor. Ülkemizde de federayonu bulunuyor. Çoğu ülkede federasyonlar halinde örgütlenmiştir ve belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.