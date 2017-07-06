Alanya'da motor kazası: Öndeki araca çarpmamak için...

KAZA, dün saat 18.00 sıralarında Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Gazipaşa istikametine giden Mahmut G. (32), idaresindeki 07 HBE 34 plakalı motosiklet, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada devrilen motosikletten düşen sürücü ve arasında bulunan eşi Fatma G. (29), yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaraların, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürelerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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