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Alanya'da motor kazası: Öndeki araca çarpmamak için...

Alanya'da önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaparken devrilen motosikletten düşen 2 kişi yaralandı

Alanya'da motor kazası: Öndeki araca çarpmamak için...

Alanya'da önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaparken devrilen motosikletten düşen 2 kişi yaralandı

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:06
Alanya'da motor kazası: Öndeki araca çarpmamak için...
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KAZA, dün saat 18.00 sıralarında Oba Mahallesi’nde meydana geldi.  Gazipaşa istikametine giden Mahmut G. (32), idaresindeki  07 HBE 34 plakalı motosiklet, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada devrilen motosikletten düşen sürücü ve arasında bulunan eşi Fatma G. (29), yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaraların, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürelerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 06.07.2017 14:31
Anahtar Kelimeler:
Motor KazasıAlanyaKaza
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