Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.362
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6144
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları
Aşkınız sağlığınızı bozmasın
Aşkınız sağlığınızı bozmasın

Alanya'da Kuzey'e bir yol daha

Tepe Caddesi ile Bakkallar Sokak arasında geçtiğimiz Kasım ayında açımına başlanan 15 metrelik imar yolu tamamlanarak hizmete sunuldu

Alanya'da Kuzey'e bir yol daha

Tepe Caddesi ile Bakkallar Sokak arasında geçtiğimiz Kasım ayında açımına başlanan 15 metrelik imar yolu tamamlanarak hizmete sunuldu

10 Şubat 2017 Cuma 21:15
Alanya'da Kuzey'e bir yol daha
banner404

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalleler arası ulaşım bütünlüğünü sağlamak adına, 2014 ile 2016 yılları arasında toplam 100 kilometre imar yolunun açılarak alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kuzey Alanya’da vatandaşları rahat bir ulaşım ağına kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, son olarak Tepe ile Sugözü Mahallesi arasındaki 15 metre imar yolunu faaliyete geçirdi. Yeni açılan imar yolu Sugözü, Hacımehmetli, Küçükhasbahçe, Bektaş ve Tepe mahallelerinde ulaşımı sağlayan yollara bağlandı ve bölgede ulaşım bütünlüğünün yanında alternatif bir güzergâh da kazandırılmış oldu. İmar yolu güzergâhında evleri bulunan vatandaşlar, yıllardır evlerinin yolu olmadığı için büyük zorluklar yaşadıklarını ifade ederek, yolun kısa sürede hizmete girmesinden dolayı Başkan Yücel’e teşekkür ettiler. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuzey Alanya’da ulaşım, trafik ve diğer yatırımları bir bütün olarak ele aldıklarını belirterek “Daha önce Tepe Mahallesi dâhil, bölgede ciddi anlamda bir yol çalışması yaptık. Yeni açılan imar yolları ile bölgedeki mahalleler birbirine bağlandı. Hasbahçe’den çıkan bir vatandaş için birden fazla yol alternatifi oluşturduk. 15 metrelik imar yolunu Sugözü’nden Tepe yoluna bağladık. Güney tarafında ise Sugözü Mezarlığı ve Hasbahçe Mahallesi’ne bağlantı sağlandı” dedi. Yol açma çalışmasına büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Yücel, alt ve üstyapısı ile bugüne kadar 100 kilometre imar yolunu hizmete sunduklarını söyledi. Yeni açılan imar yolunun bir bütün olarak tüm Kuzey Alanya’ya hizmet vereceğini de aktaran Başkan Yücel, Paşaköy de dahil beş mahallenin bu yoldan yararlanacağını kaydetti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tepe CaddesiBakkallar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstün başarıya bilgisayar ödülü
Üstün başarıya bilgisayar ödülü
Alanya referanduma gidiyor
Alanya referanduma gidiyor
Alanya'da konseyden 4 proje
Alanya'da konseyden 4 proje

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals