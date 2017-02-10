Alanya'da Kuzey'e bir yol daha

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalleler arası ulaşım bütünlüğünü sağlamak adına, 2014 ile 2016 yılları arasında toplam 100 kilometre imar yolunun açılarak alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kuzey Alanya’da vatandaşları rahat bir ulaşım ağına kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, son olarak Tepe ile Sugözü Mahallesi arasındaki 15 metre imar yolunu faaliyete geçirdi. Yeni açılan imar yolu Sugözü, Hacımehmetli, Küçükhasbahçe, Bektaş ve Tepe mahallelerinde ulaşımı sağlayan yollara bağlandı ve bölgede ulaşım bütünlüğünün yanında alternatif bir güzergâh da kazandırılmış oldu. İmar yolu güzergâhında evleri bulunan vatandaşlar, yıllardır evlerinin yolu olmadığı için büyük zorluklar yaşadıklarını ifade ederek, yolun kısa sürede hizmete girmesinden dolayı Başkan Yücel’e teşekkür ettiler. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuzey Alanya’da ulaşım, trafik ve diğer yatırımları bir bütün olarak ele aldıklarını belirterek “Daha önce Tepe Mahallesi dâhil, bölgede ciddi anlamda bir yol çalışması yaptık. Yeni açılan imar yolları ile bölgedeki mahalleler birbirine bağlandı. Hasbahçe’den çıkan bir vatandaş için birden fazla yol alternatifi oluşturduk. 15 metrelik imar yolunu Sugözü’nden Tepe yoluna bağladık. Güney tarafında ise Sugözü Mezarlığı ve Hasbahçe Mahallesi’ne bağlantı sağlandı” dedi. Yol açma çalışmasına büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Yücel, alt ve üstyapısı ile bugüne kadar 100 kilometre imar yolunu hizmete sunduklarını söyledi. Yeni açılan imar yolunun bir bütün olarak tüm Kuzey Alanya’ya hizmet vereceğini de aktaran Başkan Yücel, Paşaköy de dahil beş mahallenin bu yoldan yararlanacağını kaydetti.