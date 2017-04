Alanya'da 'Kutlu Doğum Haftası' kutlamaları

İSKELE Meydanı'nda öğleden sonra başlayan program akşam saatlerinde de sürdü. Akşam saatlerindeki programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Ankara Kocatepe Camii imam hatibi Mehmet Atıcı'nın kuran tilavetinin ardından bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Kadir Dinç, "Kutlu Doğum Haftası'nın amacı peygamberin doğumunu kutlamak değil, onu anlamak. 15 temmuzdan sonra toplumda bir güven bunalımı oldu. Dinler insanların mutluluğu için gönderilmiştir. İnsanların mutluluğu için gönderilen dinler insanların tahribatıyla kan ve gözyaşının sebebi olmuştur.

Bugün peygamberlerin varisleri olan alimler imanlarına zulüm karıştırdığı için toplumda güven bunalımı oldu? Din bir ticaret metaı haline dönüştürüldü. İnsanlar dini kensi emelleri için kullanmaya başlamıştır. TV'lerde sakallarla, cübbelerle çıkanlar 'Şu anda kardeşlerimiz Mekke'de eğet bize mesaj atarsanız size dua edilecektir' diyor. Böyle şarlatanlık olur mu? Birileri çıkıp, "Bizde okunmuş kefen var. Ölüleri bu kefenle gömerseniz kabir azabı çekmeyecek' diyor. Dinin sahibi Allah'tır. Peygamberler en küçük çıkar peşinde olmadı. Peygamberin varisi olması gereken alimler imanlarına zulüm karıştırdığı günden beri İslam dünyası acı içindr. Suriye, Lübnan'daki durumun sebebi bu. Gündelik hayata baktığımızda eşler arasındaki güven bunalımı boşanma ile sonuçlanıyor. Her geçen yış boşanma oranı artıyor. İnsanlar arasındaki güven sorunu bankaları doğurmuştur. Sosyal yaşamdaki güvensizlik insanları korku buhranına sürüklüyor. Eskiden evde kilit olmazdı. Gün geçtikçe güven bunalımı arttıkça, emanete sahip çıkmadıkça tahta kapılara kilit vurulmaya başlandı. İkişer kilit vuruldu. Tahta kapılar demir kapıya dönüştü. Böyle bir hayatın sonu çekilecek bir hayat değil. Her yeri polislerle çevirrseniz de güvenliğiniz tehlikede demek. Asırlar boyunca İslam'ın sancaktarlığını yapmış bir milletin torunları sahtekar olamaz. Peygamber Efendimiz, 'Yalan ve iman bir arada bulunamaz' diyor. 15 Temmuz'dan önce yapılan araştırmasa toplumun sadece yüzde 8'in birbirine güvendiğini ortaya koymuş. Dosdoğru olmak gerekiyor. Yeniden hep beraber kaybettiğimiz ilkeleri kazanmak zorundayız. Bunların en önemlisi yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmek. Yetişen nesli sağlam yetiştirmek zorundayız. Geleceğimizi kendimiz hazırlıyoruz. Birbirimizİ çıkarsız şekilde seversek geleceğin toplumunu inşa edebiliriz. İnanlar arasında ayrım yapılmaya başlandı. Biri diğerine 'Senin sakalın yok. Ben senden daha iyi Müslümanım' diyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Türkiye her zamankinden daha birlik ve beraber olmaya ve bunu pekiştirmeye muhtaç. Bu ülke İslam dünyasının umudu. Nerede bir mazlum ülke varsa, umudunu Türkiye'ye bağlamış durumda. Bizi Çanakkale'de boğmaya geldiler ama başaramadılar.

İman dersi olmayanların vatan derdi olmaz. Çanakkale'den sonra bu hainler bizi bölmek, parçalamak için her şeyi yaptı. Kaybettiğimiz değerleri yeniden kazanmak zorundayız. Biz gücümüzün çok farkınd olmayabiliriz. Faşist, fasit bakış açıları bizi farklı yerlere sürükleyebilir ama biz kaybettiğimiz değerleri kazanmak zorundayız. Müminler birbirinin dostu olmalı. Peygamberin ümmeti kötülüklerin bitmesi için uğraşmalı. Eğer siz namazı ayakta tutarsanız Allah da sizi ayakta tutacak karakter verir" dedi. Program okunan duayla sona erdi.