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Alanya'da küçük kıza taciz iddiası: 5 Suriyeli yakalandı

Alanya'da, plajda küçük yaştaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen 5 Suriyeli jandarma tarafından yakalandı

Alanya'da küçük kıza taciz iddiası: 5 Suriyeli yakalandı

Alanya'da, plajda küçük yaştaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen 5 Suriyeli jandarma tarafından yakalandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:00
Alanya'da küçük kıza taciz iddiası: 5 Suriyeli yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya’nın İncekum bölgesinde beş yıldızlı bir otelin plajında otel müşterilerinden olan küçük yaştaki kız çocuğunun tacize uğradığını gören vatandaşlar olayı jandarma bildirdi. Otelin güvenlik görevlileri tacizde bulunan Suriyeli gençlerden 1’ini yakalarken, jandarma da diğer 4 genci yakaladı. Gözaltına alınan 5 Suriyeli İncekum Jandarma Karakoluna götürüldü.

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AlanyaTacizSuriyeliİncekum
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