alanya da küçük begüm ün hayata dönüş mucizesi

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, kalbi delik olan küçük kızlarının yaşaması için kendisinden yardım isteyen Er Ailesi'nin çağrısına kayıtsız kalmadı, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da desteğiyle 3,5 yaşındaki Begüm'ün hayata dönmesine katkı sağladı. Geçen yıl Uludağ'a ulaşan Orhan ve Hafize Er çifti, küçük kızları Begüm'ün doğuştan kalbinin delik olduğunu, ancak Antalya'da ameliyat yapacak cihaz bulunmadığını söyleyerek yardım istedi. Bu bilgi üzerine kendisine ulaşan Nurettin Uludağ'ın verdiği bilgi üzerine devreye giren Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne piyasa değeri 1 milyon TL olan cihazın alınmasını sağladı.

320 ÇOCUK HAYATA DÖNDÜ

Cihaz alındıktan hemen sonra ameliyatı yapılan minik Begüm hayata döndürüldü. Uludağ'ın girişimi ve Bakan Çavuşoğlu'nun desteğiyle cihazın hastaneye kazandırılmasının ardından Antalya merkez ve 19 ilçesinden tam 320 çocuğun ameliyata alınarak hayata döndürüldüğü öğrenildi. Minik Begüm ise dün ailesiyle birlikte Nurettin Uludağ'ı makamında ziyaret edip hem geçmiş Ramazan Bayramı nedeniyle elini öptü, hem de teşekkür etti. Yeni Alanya'ya konuşan ve aslen Alanya kırsalındaki Orhan Mahallesi'nden olan baba Orhan Er, "Güzel yürekli Nurettin Uludağ, küçük kızımızla beraber bayramlar geçirmemize vesile oldu. Bizim hayatımıza çok büyük bir dokunuş yaparak kızımızın kalp ameliyatının yapılmasını sağladı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR ÇAVUŞOĞLU'NA

Uludağ ise yaptığı değerlendirmede, "Er Ailesi bana ulaştığında doktorlar küçük kızlarının bir haftalık ömrünün kaldığını, acilen ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Konuyu hemen Alanya'nın gururu olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na aktardım. Sağ olsunlar, Alanya denilince akan suların durduğu Sayın Bakanımız hemen cihazın temin edilmesini sağladı ve Begüm kızımız ameliyat olup sağlığına kavuştu. Biz geçmişte olduğu gibi bugün de siyaseti insanlara yardımcı olmak için yapıyoruz. Siyasetin en güzel tarafı budur. Bir yavrumuzun sağlığına kavuşmasına vesile olduysam ne mutlu bana. Bize anında yanıt verip cihazın alınmasını sağlayan Sayın Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.