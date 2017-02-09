banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
145.794
DOLAR
3.6822
STERLIN
4.6027
EURO
3.9239
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
iPhone 8 en pahalısı olabilir!
10 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Şubat 2017 Alanya -...
Depresyon alarmlı saat gibidir
Depresyon alarmlı saat gibidir

Alanya'da konseyden 4 proje

Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Alanya'da konseyden 4 proje

Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu olağan toplantısı gerçekleştirildi.

09 Şubat 2017 Perşembe 23:12
Alanya'da konseyden 4 proje
banner404

YEREL Gündem 21 Evi’ndeki toplantıda dört projenin başlatılması için karar alındı. Toplantıda 'Alanya Gençlik Festivali', 'Alanya ve Civarı Kültür ve Sanat Eserleri Rehberi', 'Alanya’nın Yurtdışı Bilinirliğinin Arttırılması Projesi' ve 'Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi'nin Alanya Belediye Başkanlığı’na sunularak paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesi konusu görüşüldü. Alanya esnafının sıkıntılarının da konuşulduğu toplantıda onların sorunlarının dinlenerek, proje üretilmesinin önemli olduğu belirtildi. Toplantıda, Alanya markası olacak hediyelik eşyaların projelerle hayata geçirilmesi konusu da görüşüldü. Ayrıca Alanya kültürünü yansıtan 'Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi'nin paydaşlar ile beraber yakın zamanda hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Bu projeye halkın da katılımıyla Alanya ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Kent Konseyi Yürütme KuruluKonseyProje
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere doğa sevgisi aşılandı
Öğrencilere doğa sevgisi aşılandı
'Alanya Tıp eylülde açılıyor'
'Alanya Tıp eylülde açılıyor'
Cami Timi Alanya'da işbaşında
Cami Timi Alanya'da işbaşında

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals