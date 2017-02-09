Alanya'da konseyden 4 proje

YEREL Gündem 21 Evi’ndeki toplantıda dört projenin başlatılması için karar alındı. Toplantıda 'Alanya Gençlik Festivali', 'Alanya ve Civarı Kültür ve Sanat Eserleri Rehberi', 'Alanya’nın Yurtdışı Bilinirliğinin Arttırılması Projesi' ve 'Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi'nin Alanya Belediye Başkanlığı’na sunularak paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesi konusu görüşüldü. Alanya esnafının sıkıntılarının da konuşulduğu toplantıda onların sorunlarının dinlenerek, proje üretilmesinin önemli olduğu belirtildi. Toplantıda, Alanya markası olacak hediyelik eşyaların projelerle hayata geçirilmesi konusu da görüşüldü. Ayrıca Alanya kültürünü yansıtan 'Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi'nin paydaşlar ile beraber yakın zamanda hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Bu projeye halkın da katılımıyla Alanya ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

