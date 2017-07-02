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Alanya'da konser veren Haluk Levent'e droneli sürpriz

 Alanya'da bir otelde konser veren Haluk Levent, sahnede İzmir Marşı'nı söylerken kendisine drone ile gönderilen Türk Bayrağı sürpriziyle karşılaştı.

Alanya'da konser veren Haluk Levent'e droneli sürpriz

 Alanya'da bir otelde konser veren Haluk Levent, sahnede İzmir Marşı'nı söylerken kendisine drone ile gönderilen Türk Bayrağı sürpriziyle karşılaştı.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:22
Alanya'da konser veren Haluk Levent'e droneli sürpriz
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ALANYA'DA Utopia World De Luxe Hotel'in 10'uncu yıl etkinlikleri kapsamında sahneye zımah Haluk Levent şarkılarıyla konser verdi. Denizden havai fişek gösterileriyle başlayan gecede hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konsere gelen yabancı müşterileri de zaman zaman sahneye davet ederek sohbet etti. Konser sonuna doğru cep telefonunu getirten Levent hayranlarıyla birlikte selfie çekerek takipçileriyle paylaştı.
SAHNEDE TÜRK BAYRAĞI
Gecenin finalinde ise başarıyla söylediği ettiği İzmir Marşı'nı söyleyen Haluk Levent'e otel yönetimi tarafından büyük bir sürpriz yapıldı. Levent, marşı söylemeye devam ederken drone ile sahneye Türk Bayrağı indirildi. Sürpriz karşısında şaşkınlığı gizleyemeyen Haluk Levent, bir süre kendisine eşlik eden Türk Bayrağı ile birlikte marşı söylemeye devam etti. İlk kez böyle bir olayla karşılaşan Haluk Levent, hava aracının ayaklarına bağlanan ipe bir kancayla asılan bayrağı almakta zorluk çekince yardımcıları devreye girerek bayrağı kendisine ulaştırdı.
Türk Bayrağı'nı eline alarak İzmir Marşı'nı tamamlayan Haluk Levent,  Türkiye'nin farklı bölgelerindeki milli mücadele kahramanları ve Mustafa Kemal'i anarak konserini sonlandırdı ve sahneyi de kendisine verilen bayrakla birlikte terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventAlanyaİzmir MarşıDrone
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